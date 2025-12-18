Βραζιλία: To Κογκρέσο ενέκρινε σχέδιο νόμου για τη μείωση της ποινής του Μπολσονάρου

Ανοίγει ο δρόμο για τη μείωση της ποινής του Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Βραζιλία: To Κογκρέσο ενέκρινε σχέδιο νόμου για τη μείωση της ποινής του Μπολσονάρου
Το βραζιλιάνικο Κογκρέσο ενέκρινε την Τετάρτη σχέδιο νόμου το οποίο επιτρέπει να μειωθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης και φυλακίστηκε τον περασμένο μήνα για απόπειρα πραξικοπήματος.

Το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε από τη συντηρητική πλειοψηφία στο Κογκρέσο, θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση της διάρκειας της ποινής του σε 2 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση.

Ο κεντροαριστερός νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο στον νόμο αυτόν, που πάντως μπορεί να ξεπεραστεί αν συγκεντρωθεί ειδική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

