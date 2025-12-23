Χάντερ Μπάιντεν: «Καίει» τον πατέρα του Τζο - Τα δύο ολέθρια λάθη του ως πρόεδρος

Επικριτικός απέναντι στον πατέρα του Τζο Μπάιντεν για την περίοδο της προεδρίας του στην ηγεσία των ΗΠΑ, εμφανίστηκε ο γιος του Χάντερ, σε μια εκτενή συνέντευξη στη διάρκεια podcast, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν από την εφημερίδα New York Post.

Ο γιος καταλόγισε στον πατέρα, 46ο Αμερικανό Πρόεδρο δύο μοιραία λάθη: Την αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική και τη αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν.

Στη συνέντευξη, ο Μπάιντεν ο νεότερος τόνισε τη σημασία μιας ισορροπημένης προσέγγισης στη μετανάστευση, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια προληπτική μεταναστευτική πολιτική. Επίσης, κατέστησε σαφές ότι, κατά την άποψή του, η παράνομη μετανάστευση δεν πρέπει να επιβαρύνει υπερβολικά τους κυβερνητικούς πόρους και θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των πολιτών που επηρεάζονται από μακροχρόνιες στρατιωτικές συγκρούσεις.

Το άρθρο επικαλείται επίσης στοιχεία από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οποία, κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν, περίπου 2,4 εκατομμύρια μετανάστες εισέρχονταν στις ΗΠΑ ετησίως - με ανάλυση της Goldman Sachs να διαπιστώνει ότι το 60% διέσχιζε τα σύνορα παράνομα.

Μιλώντας για τα γεγονότα στο Αφγανιστάν, ο Μπάιντεν ο νεότερος αναγνώρισε ότι η ίδια η προσπάθεια εκκένωσης ήταν κακώς οργανωμένη, «ήταν μια προφανής γ@μημένη αποτυχία» είπε χαρακτηριστικά, αν και θεώρησε σωστή την απόφαση απόσυρσης των στρατευμάτων.

«Νομίζω ότι υπήρχε ένας καλύτερος τρόπος να το κάνουμε, και... μπορώ να κατηγορήσω τους στρατηγούς του, μπορώ να κατηγορήσω [άλλους] ανθρώπους [για] τον τρόπο με τον οποίο το κάναμε, αλλά — και ο μπαμπάς μου πάντα το ήξερε κι αυτό, είναι ότι η ευθύνη βαραίνει αυτόν».

Δήλωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν προχώρησε από την πεποίθηση ότι 20 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας ήταν επαρκή και ότι η συνεχιζόμενη παρουσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν δεν ήταν προς το συμφέρον της χώρας.

Η βιαστική αποχώρηση των στρατευμάτων συνοδεύτηκε από τρομοκρατική επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι στην Καμπούλ, η οποία σκότωσε 13 Αμερικανούς στρατιωτικούς.

