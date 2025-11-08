«Κάποιος ξύπνησε τον Μπάιντεν και αυτός είπε κυριολεκτικά: Δεν υπάρχουν βασιλιάδες σε μια δημοκρατία. Ο βασιλιάς Κάρολος του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να μάθει από τον Μπάιντεν ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στη Βρετανία», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ζαχάροβα.

Το καυστικό σχόλιο έγινε για την κριτική του πρώην Αμερικανού προέδρου στον νυν, ότι ντροπιάζει τη χώρα, λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν βασιλιάδες στις δημοκρατίες».

Σε μια προσπάθεια να δυσφημίσει τον σημερινό ηγέτη των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επιτέθηκε σε όλες τις συμμαχικές ευρωπαϊκές μοναρχίες, αποκαλώντας τες αντιδημοκρατικά καθεστώτα», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα δεν απέκλεισε επίσης ότι μετά από τέτοιες δηλώσεις, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), της οποίας τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την έγκριση ψηφισμάτων που καταδικάζουν την υποχώρηση της Ισπανίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Σουηδίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών από τη δημοκρατία, «θα έχει περισσότερη δουλειά».