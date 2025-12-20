Τραμπ: Μπορώ να ξεχωρίσω μια καμηλοπάρδαλη από έναν ιπποπόταμο - «Όχι» ο «νυσταγμένος Τζο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ καυχιόταν επανειλημμένα ότι είχε περάσει με επιτυχία αρκετά «γνωστικά» τεστ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφώνησε ομιλία για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας το βράδυ της Παρασκευής.

Σε προεκλογικό στιλ, προσπάθησε να πείσει το κοινό του ότι θα μείωνε το κόστος και θα βελτίωνε την οικονομία.

Ταυτόχρονα, παρέκκλινε επανειλημμένα από το θέμα και καυχιόταν ότι είχε περάσει τα τεστ IQ.

Εξήγησε: «Υποβλήθηκα σε πολλές εξετάσεις και έκανα κάτι που κανένας άλλος πρόεδρος δεν έχει κάνει ποτέ. Έκανα γνωστικά τεστ επειδή, παρεμπιπτόντως, ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Όταν φτάσεις στις τελευταίες ερωτήσεις, τις τελευταίες 10 με 15 ερωτήσεις, πιθανότατα κανείς σε αυτό το βήμα δεν θα μπορούσε να απαντήσει ούτε σε μία από αυτές. Και τα κατάφερα. Την πέρασα με άριστα. Και κανένας άλλος πρόεδρος δεν τολμούσε να το κάνει αυτό».

«Δεν νομίζω ότι ο Τζο θα είχε απαντήσει σωστά στην πρώτη ερώτηση»

Ο Τραμπ ανέφερε μία από τις ερωτήσεις από αυτά τα τεστ και τόνισε ότι ήταν τόσο δύσκολες που σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να τις περάσει. Ισχυρίστηκε ότι ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, δεν θα μπορούσε να διακρίνει μια καμηλοπάρδαλη από έναν ιπποπόταμο: «Μπορείτε να φανταστείτε τον "νυσταγμένο Τζο" να κάνει ένα γνωστικό τεστ; Δεν νομίζω ότι θα καταλάβαινε την πρώτη ερώτηση. Σου δείχνουν ένα λιοντάρι, μια καμηλοπάρδαλη, ένα ψάρι και έναν ιπποπόταμο, σωστά; Και ρωτούν: "Ποια είναι η καμηλοπάρδαλη;" Αυτή είναι η μόνη ερώτηση, αλλά μετά γίνεται πιο δύσκολο. Δεν νομίζω ότι ο Τζο θα είχε απαντήσει σωστά στην πρώτη ερώτηση. Θα έλεγε «ιπποπόταμος».»

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επανέλαβε: «Αλλά ούτως ή άλλως, έχω δώσει τρία γνωστικά τεστ. Πέρασα το καθένα με άριστα».

Διαβάστε επίσης