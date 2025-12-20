Τραμπ: «Πολύ βαριά αντίποινα» κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στα ΜΜΕ καθώς περπατά προς το Marine One από τον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή μέσω Truth Social ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ βαριά αντίποινα», αναφερόμενος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), έπειτα από την επίθεση πριν από σχεδόν μια εβδομάδα η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και διερμηνέα.

«Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ» στη συριακή επικράτεια, ανέφερε ο κ. Τραμπ, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα το Πεντάγωνο έκανε γνωστή την έναρξη «μαζικής» επιχείρησης.

