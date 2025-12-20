ΗΠΑ: Ξεκίνησαν μαζικά χτυπήματα κατά του Ισλαμικού Κράτουςστη Συρία μετά τη δολοφονία δύο στρατιωτών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, εκπληρώνοντας την υπόσχεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για άμεση αντίδραση μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών σε τρομοκρατική ενέργεια στο κεντρικό τμήμα της χώρας στις 13 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η επιχείρηση αποτελεί ξεκάθαρη απάντηση και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης μάχης κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Οι αποψινές επιθέσεις εναντίον θέσεων και ηγετών του ISIS στη Βόρεια και Κεντρική Συρία πραγματοποιούνται από αεροσκάφη F-15E Strike Eagles και A-10C Thunderbolt II της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σε συνεργασία με ελικόπτερα AH-64E «Apache» του Στρατού των ΗΠΑ και συστήματα πυραύλων υψηλής κινητικότητας M142 (HIMARS), σύμφωνα με το Al-Arabiya.

???U.S. Strikes ISIS



The United States military has conducted targeted strikes against ISIS in Syria.



U.S. President Trump warned of retaliation after the deaths of two U.S service members in a recent attack by ISIS



Χτυπήματα σε αποθήκες και επιχειρησιακές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο με γνώση των επιχειρήσεων, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μονάδες πυροβολικού έπληξαν δεκάδες τοποθεσίες σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Συρίας. Οι στόχοι περιλάμβαναν αποθήκες όπλων, επιχειρησιακά κέντρα και κτήρια που εκτιμάται ότι υποστήριζαν τη δράση του Ισλαμικού Κράτους. Την ίδια ώρα, λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα από τη Συρία έκαναν λόγο για ισχυρές εκρήξεις σε αρκετές ζώνες.

«Μαζική επίθεση» και κλιμάκωση της έντασης

Οι επιθέσεις αναμενόταν να διαρκέσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τον Αμερικανό αξιωματούχο να κάνει λόγο για «μαζική επίθεση». Όπως αναφέρθηκε, οι δύο στρατιώτες που σκοτώθηκαν το περασμένο Σάββατο αποτελούν τις πρώτες απώλειες των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ πέρυσι. Βρίσκονταν στην Παλμύρα, υποστηρίζοντας αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, όταν δέχθηκαν πυρά από ελεύθερο σκοπευτή, σύμφωνα με αμερικανικές και συριακές πηγές.

Νέα δεδομένα για την παρουσία των ΗΠΑ στη Συρία

Οι αεροπορικές επιδρομές και η πιθανότητα συνέχισης αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων τις επόμενες ημέρες σηματοδοτούν έντονη κλιμάκωση στη Συρία. Κι όμως, αυτό συμβαίνει τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη μειώσει την παρουσία τους στη χώρα σε περίπου 1.000 στρατιώτες, από τις περίπου διπλάσιες δυνάμεις στις αρχές του έτους. Η μείωση συνδέθηκε με την αλλαγή του περιβάλλοντος ασφάλειας μετά την πτώση της κυβέρνησης Άσαντ.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την επίθεση, αν και οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν προς το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με το Πεντάγωνο και αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

