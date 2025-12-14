Ανατροπή στη δολοφονία Αμερικανών στη Συρία: Μέλος του στρατού της Δαμασκού ο δράστης

Τρεις Αμερικανοί – δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας-- σκοτώθηκαν χθες στην επαρχία Παλμύρα την ώρα που βρίσκονταν σε αποστολή

Ανατροπή στη δολοφονία Αμερικανών στη Συρία: Μέλος του στρατού της Δαμασκού ο δράστης

Φωτ. Αρχείου - Στρατιώτες του Νέου Στρατού της Συρίας σε παρέλαση για την πρώτη επέτειο από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, στις 8 Δεκεμβρίου 2025. 

AP/Hussein Malla
Ο άνδρας που σκότωσε το Σάββατο (13/12) τρεις Αμερικανούς στη Συρία ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε σήμερα στο AFP Σύρος αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο 11 μέλη των δυνάμεων αυτών έχουν συλληφθεί μετά την επίθεση.

Τρεις Αμερικανοί – δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας-- σκοτώθηκαν χθες στην επαρχία Παλμύρα την ώρα που βρίσκονταν σε αποστολή, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Ο δράστης της επίθεσης σκοτώθηκε επίσης.

«Ο δράστης ήταν εδώ και περισσότερους από δέκα μήνες μέλος των δυνάμεων της Γενικής Ασφάλειας που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και είχε αναλάβει πόστα σε διάφορες πόλεις προτού πάρει μετάθεση για την Παλμύρα», εξήγησε ο αξιωματούχος αυτός.

«Ένδεκα μέλη των δυνάμεων της Γενικής Ασφάλειας έχουν συλληφθεί και ανακρίνονται μετά την επίθεση», πρόσθεσε ο ίδιος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης.

Ουάσινγκτον: Μαχητής του ISIS ο δράστης

Η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει ότι οι Αμερικανοί σκοτώθηκαν σε «ενέδρα μοναχικού ενόπλου» της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, το οποίο στο παρελθόν έλεγχε την περιοχή της Παλμύρας προτού ηττηθεί.

Ακόμη τρεις Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή, σύμφωνα με το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

«Θα ανταποδώσουμε», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας ότι επρόκειτο για μια επίθεση του ΙΚ που εξαπολύθηκε «σε μια πολύ επικίνδυνη περιοχή της Συρίας, την οποία δεν ελέγχει πλήρως» η συριακή κυβέρνηση.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται μια τέτοιου είδους επίθεση στη Συρία εδώ και έναν χρόνο, αφότου κατέλαβε την εξουσία στη χώρα ένας συνασπισμός ισλαμιστικών δυνάμεων, ο οποίος ανέτρεψε τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ και έχει κάνει βήματα προσέγγισης με τις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονταν στην Παλμύρα για «μια αποστολή υποστήριξης των επιχειρήσεων κατά του Ισλαμικού Κράτους».

Η συριακή κυβέρνηση καταδίκασε «την τρομοκρατική επίθεση», από την οποία τραυματίστηκαν και δύο Σύροι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το πρακτορείο SANA.

