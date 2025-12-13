Συρία: Ενέδρα σε Αμερικανούς στρατιώτες - Αναφορές για τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Πυρά δέχθηκε κοινή περίπολος αμερικανικών και συριακών στρατευμάτων στην ανατολική Συρία, κοντά στην πόλη Παλμύρα, το Σάββατο, με τις αναφορές να θέλουν νεκρό τον δράστη και αρκετούς τραυματίες.

Δύο Σύροι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η αυτοκινητοπομπή έγινε στόχος ενώ βρισκόταν σε περιπολία στην κεντρική πόλη Παλμύρα και ότι υπήρξαν θύματα.

Το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου δήλωσε στο Fox News ότι «γνωρίζουμε τις αναφορές», αλλά πρόσθεσε ότι δεν είχε «τίποτα επιπλέον να παράσχει αυτή τη στιγμή».

#Syria: this footage shows the US patrol made up of at least 5 vehicles, shortly before it came under attack today in the town of #Palmyra (central desert).



This is an area the US visited for the very first time during a reconnaissance mission amid ongoing operations against… https://t.co/XmAy3s6Cs1 pic.twitter.com/y4AcRpqf6h — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 13, 2025

Σύροι αξιωματούχοι, που συνεργάζονται με αμερικανικά στρατεύματα για την καταπολέμηση τρομοκρατικών ομάδων στην περιοχή, δήλωσαν ότι η αυτοκινητοπομπή τους έγινε στόχος ενώ βρισκόταν σε περιπολία.

Από τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ είχαν περίπου 1.500 στρατιώτες που είχαν απομείνει στη Συρία μετά τις αποσύρσεις και τις ενοποιήσεις που διέταξε το Πεντάγωνο, και ο αριθμός αυτός αναμενόταν να μειωθεί σε μόλις μερικές εκατοντάδες μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με την επικεφαλής ανταποκρίτρια εθνικής ασφάλειας του Fox News, Τζένιφερ Γκρίφιν.