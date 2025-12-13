Συρία: Νεκροί 3 Αμερικανοί, δύο στρατιώτες και ένας πολίτης σε ενέδρα του Ισλαμικού Κράτους

Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί και ένας Αμερικανός πολίτης, (διερμηνέας) σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν σε ενέδρα που έστησε το Ισλαμικό Κράτος το Σάββατο στη Συρία, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Η επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ είναι η πρώτη που προκαλεί θύματα από την πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ Άσαντ πριν από ένα χρόνο.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο οι ταυτότητες των θυμάτων θα παραμείνουν απόρρητες για 24 ώρες έως ότου ενημερωθούν οι οικογένειές τους.

Σε μία πρώτη αντίδρασή του, μετά τον θάνατο των Αμερικανών, ο Υπουργός Πολέμου προειδοποίησε όποιον στοχεύει Αμερικανούς, και ότι «ο βάρβαρος που διέπραξε αυτή την επίθεση σκοτώθηκε»

Οι πυροβολισμοί έπεσαν εναντίον συριακών και αμερικανικών δυνάμεων το Σάββατο κατά τη διάρκεια κοινής περιπολίας στην ιστορική πόλη Παλμύρα.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο μόνο για τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα στη φρουρά αλ-Τανφ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και την Ιορδανία.