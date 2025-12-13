Τραμπ: «Θα ανταποδώσουμε» - Υπόσχεση αντιποίνων για τον θάνατο 3 Αμερικανών σε επίθεση του ISIS

Η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην ενέδρα θανάτου με θύματα τρεις Αμερικανούς

Newsbomb

Τραμπ: «Θα ανταποδώσουμε» - Υπόσχεση αντιποίνων για τον θάνατο 3 Αμερικανών σε επίθεση του ISIS

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρεί από τον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον, καθ' οδόν προς τη Βαλτιμόρη για να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Στρατού και Ναυτικού

AP//Jose Luis Magana
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με σοβαρά αντίποινα προειδοποίησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατος τριών Αμερικανών το Σάββατο, στη Συρία, σε ενέδρα, που αποδίδεται στο Ισλαμικό Κράτος.

«Αυτή είναι μια επίθεση του ISIS», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τον ποδοσφαιρικό αγώνα Στρατού-Ναυτικού στη Βαλτιμόρη.

Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια των τριών Αμερικανών που σκοτώθηκαν και είπε ότι τρεις άλλοι που τραυματίστηκαν «φαίνεται να είναι αρκετά καλά».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Θρηνούμε την απώλεια τριών Μεγάλων Αμερικανών Πατριωτών στη Συρία, δύο στρατιωτών και ενός Πολιτικού Διερμηνέα. Ομοίως, προσευχόμαστε για τους τρεις τραυματίες στρατιώτες που, όπως μόλις επιβεβαιώθηκε, είναι καλά. Αυτή ήταν μια επίθεση του ISIS εναντίον των ΗΠΑ και της Συρίας, σε ένα πολύ επικίνδυνο μέρος της Συρίας, που δεν ελέγχεται πλήρως από αυτές. Ο Πρόεδρος της Συρίας, Ahmed al-Sharaa, είναι εξαιρετικά θυμωμένος και ενοχλημένος από αυτή την επίθεση. Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Η επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία είναι η πρώτη που προκάλεσε θανάτους από την πτώση του προέδρου Μπασάρ Άσαντ πριν από ένα χρόνο.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι ο πολίτης που σκοτώθηκε στην επίθεση ήταν Αμερικανός διερμηνέας. Είπε ότι η επίθεση είχε ως στόχο στρατιώτες που συμμετείχαν στις συνεχιζόμενες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην περιοχή και ότι βρίσκεται υπό ενεργό έρευνα.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στην ιστορική Παλμύρα , σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Τα θύματα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στη φρουρά αλ-Τανφ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και την Ιορδανία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Συρίας, Νουρ αλ-Ντιν αλ-Μπάμπα, δήλωσε ότι ένας ένοπλος που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος άνοιξε πυρ στην πύλη ενός στρατιωτικού φυλάκιου. Πρόσθεσε ότι οι συριακές αρχές διερευνούν εάν ο ένοπλος ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους ή απλώς έφερε την ακραία ιδεολογία του.

Απέρριψε αναφορές που υπονοούσαν ότι ο δράστης ήταν μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ , Πιτ Χέγσεθ, δημοσίευσε στο X: «Ας γίνει γνωστό ότι αν στοχεύσετε Αμερικανούς — οπουδήποτε στον κόσμο — θα περάσετε το υπόλοιπο της σύντομης, αγχωμένης ζωής σας γνωρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σας κυνηγήσουν, θα σας βρουν και θα σας σκοτώσουν ανελέητα».

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εκατοντάδες στρατιώτες στην ανατολική Συρία στο πλαίσιο ενός συνασπισμού που μάχεται κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Σύγκρουση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης στη Βουλή για αγρότες και οικονομία

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά αντίποινα υπόσχεται ο Τραμπ για τους 3 νεκρούς Αμερικανούς στη Συρία σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου

21:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Ταξική και όχι σεξιστική η φράση "σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν"»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

21:02WHAT THE FACT

«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

20:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα Γουντς: «Απόψε θα πεθάνεις» - Τα εφιαλτικά μηνύματα από stalker στη δημοσιογράφο

20:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ο Προμηθέας ανάγκασε τον Πανιώνιο σε νέα εντός έδρας ήττα

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

20:16ΚΥΠΡΟΣ

Μυστήριο στις φυλακές Κύπρου - 23χρονος βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του 10 ημέρες πριν αποφυλακιστεί

20:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Live - Το 19ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών στην Καρδίτσα

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Πήρε… βαθιά ανάσα κόντρα στον ουραγό

19:59TRAVEL

World Travel Market: Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για το 2026 - Πρώτο το Λονδίνο - Η θέση της Αθήνας

19:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός του αγώνα με την ΑΕΚ οι Όσμαν και Χολμς

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ενέδρα του Ισλαμικού Κράτους σε Αμερκικανούς στη Συρία - Νεκροί 2 στρατιώτες κι ένας διερμηνέας

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση

19:30LIFESTYLE

Η κιθάρα του Kurt Cobain των Nirvana έχει νέο ιδιοκτήτη - Δωρεά το όργανο των 6 εκατ. δολαρίων

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στην Ελλάδα 35χρονος για φόνο στη Δανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

21:02WHAT THE FACT

«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η επόμενη μέρα μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη και την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους - Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματά τους

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος «μίλησε» και ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ, οι πιέσεις και τα ασφαλή συμπεράσματα της ανακρίτριας

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική φωτογραφία στο γραφείο του Επστάιν: Ημιλιπόθυμο κορίτσι στον καναπέ

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτική υποδοχή του Μέσι στην Ινδία - Βανδαλισμοί και ξύλο εξαγριωμένων θαυμαστών

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι δότες σπέρματος έχουν εκατοντάδες παιδιά; Τι συμβαίνει με το «σπέρμα των Βίκινγκ»

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά αντίποινα υπόσχεται ο Τραμπ για τους 3 νεκρούς Αμερικανούς στη Συρία σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός ο Ραέντ Σαάντ νούμερο 2 της ένοπλης Χαμάς - Βίντεο του IDF από την «εξάλειψή του»

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Από τα Πατήσια στο τιμόνι του Eurogroup - Πώς χτίστηκε η υποψηφιότητα και τι σημαίνει για την Ελλάδα

18:04ΚΟΣΜΟΣ

22 χρόνια από το «τέλος» του Σαντάμ Χουσεΐν - Το χρονικό της σύλληψής του σε υπόγειο καταφύγιο

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «ψυχρή εισβολή» από την Κεντρική Ευρώπη απειλεί τη χώρα - Γιατί κρίνονται όλα στις 20 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ