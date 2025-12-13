Τραμπ: «Θα ανταποδώσουμε» - Υπόσχεση αντιποίνων για τον θάνατο 3 Αμερικανών σε επίθεση του ISIS

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρεί από τον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον, καθ' οδόν προς τη Βαλτιμόρη για να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Στρατού και Ναυτικού

Με σοβαρά αντίποινα προειδοποίησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατος τριών Αμερικανών το Σάββατο, στη Συρία, σε ενέδρα, που αποδίδεται στο Ισλαμικό Κράτος.

«Αυτή είναι μια επίθεση του ISIS», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τον ποδοσφαιρικό αγώνα Στρατού-Ναυτικού στη Βαλτιμόρη.

Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια των τριών Αμερικανών που σκοτώθηκαν και είπε ότι τρεις άλλοι που τραυματίστηκαν «φαίνεται να είναι αρκετά καλά».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Θρηνούμε την απώλεια τριών Μεγάλων Αμερικανών Πατριωτών στη Συρία, δύο στρατιωτών και ενός Πολιτικού Διερμηνέα. Ομοίως, προσευχόμαστε για τους τρεις τραυματίες στρατιώτες που, όπως μόλις επιβεβαιώθηκε, είναι καλά. Αυτή ήταν μια επίθεση του ISIS εναντίον των ΗΠΑ και της Συρίας, σε ένα πολύ επικίνδυνο μέρος της Συρίας, που δεν ελέγχεται πλήρως από αυτές. Ο Πρόεδρος της Συρίας, Ahmed al-Sharaa, είναι εξαιρετικά θυμωμένος και ενοχλημένος από αυτή την επίθεση. Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Η επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία είναι η πρώτη που προκάλεσε θανάτους από την πτώση του προέδρου Μπασάρ Άσαντ πριν από ένα χρόνο.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι ο πολίτης που σκοτώθηκε στην επίθεση ήταν Αμερικανός διερμηνέας. Είπε ότι η επίθεση είχε ως στόχο στρατιώτες που συμμετείχαν στις συνεχιζόμενες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην περιοχή και ότι βρίσκεται υπό ενεργό έρευνα.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στην ιστορική Παλμύρα , σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Τα θύματα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στη φρουρά αλ-Τανφ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και την Ιορδανία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Συρίας, Νουρ αλ-Ντιν αλ-Μπάμπα, δήλωσε ότι ένας ένοπλος που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος άνοιξε πυρ στην πύλη ενός στρατιωτικού φυλάκιου. Πρόσθεσε ότι οι συριακές αρχές διερευνούν εάν ο ένοπλος ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους ή απλώς έφερε την ακραία ιδεολογία του.

Απέρριψε αναφορές που υπονοούσαν ότι ο δράστης ήταν μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ , Πιτ Χέγσεθ, δημοσίευσε στο X: «Ας γίνει γνωστό ότι αν στοχεύσετε Αμερικανούς — οπουδήποτε στον κόσμο — θα περάσετε το υπόλοιπο της σύντομης, αγχωμένης ζωής σας γνωρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σας κυνηγήσουν, θα σας βρουν και θα σας σκοτώσουν ανελέητα».

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εκατοντάδες στρατιώτες στην ανατολική Συρία στο πλαίσιο ενός συνασπισμού που μάχεται κατά του Ισλαμικού Κράτους.