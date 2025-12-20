Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος του Πούτιν: Συνομιλίες για Ουκρανία με τον γαμπρό του Τραμπ

Η πηγή στη Μόσχα, ενήμερη για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, σημείωσε πως έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο συνάντησης του κ. Ντμίτριεφ με διαπραγματευτές της Ουκρανίας στο Μαϊάμι.

Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος του Πούτιν: Συνομιλίες για Ουκρανία με τον γαμπρό του Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Steve Witkoff, δεξιά, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου Yuri Ushakov, αριστερά, ο διευθύνων σύμβουλος του Russian Direct Investment Fund Kirill Dmitriev, δεύτερος δεξιά, και ο Jared Kushner, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, φτάνουν για συναντήσεις στη Μόσχα, στις 2 Δεκεμβρίου 2025.

Pool Sputnik Kremlin
Ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ταξιδεύει στο Μαϊάμι για συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό και σύμβουλο του ενοίκου του Λευκού Οίκου, τον Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στη ρωσική κυβέρνηση.

Οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στο Μαϊάμι το σαββατοκύριακο ακολουθούν τις διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο που είχαν αυτή την εβδομάδα οι κ.κ. Γουίτκοφ και Κούσνερ με ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξευρεθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022. Οι δυο τους επρόκειτο εξάλλου να έχουν συνάντηση με τον ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ χθες στην πόλη αυτή, στην πολιτεία Φλόριντα (νότια).

Η πηγή στη Μόσχα, ενήμερη για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, σημείωσε πως έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο συνάντησης του κ. Ντμίτριεφ με διαπραγματευτές της Ουκρανίας στο Μαϊάμι.

«Δεν σχεδιάζονται τριμερείς επαφές με την ουκρανική πλευρά», πρόσθεσε η πηγή του Ρόιτερς στη ρωσική κυβέρνηση, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πίεση για να τελειώσει ο πόλεμος που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, αλλά το εγχείρημα να γεφυρωθούν οι θέσεις των αντιμαχόμενων πλευρών, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, καθώς και των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ζητήματα από την ενδεχόμενη ένταξη του Κιέβου στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού ως τις πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις είναι κάθε άλλο παρά εύκολο.

Οι κ.κ. Γουίτκοφ και Κούσνερ συνεργάστηκαν με διαπραγματευτές της ΕΕ και της Ουκρανίας στην κατάρτιση νέου και τροποποιημένου ειρηνευτικού σχεδίου. Η αρχική εκδοχή του κειμένου είχε επικριθεί από τις Βρυξέλλες και το Κίεβο, καθώς θεωρούσαν ότι ευνοούσε σε υπερβολικό βαθμό τη Μόσχα.

Η ρωσική προεδρία ανέφερε τη 12η Δεκεμβρίου πως ακόμη δεν έχει λάβει γνώση της πιο πρόσφατης εκδοχής του σχεδίου, που τροποποιήθηκε με συμβολή ουκρανών και ευρωπαίων αξιωματούχων.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, που δεν ταξιδεύει στις ΗΠΑ για αυτές τις συνομιλίες, προειδοποίησε πως η Μόσχα μπορεί να απορρίψει κάποιες από τις νέες προτάσεις που περιέχει.

Το Κρεμλίνο επιμένει πως αποκλεισμός κάθε ενδεχομένου ένταξης της Ουκρανίας στο NATO είναι θεμελιώδης όρος των διαπραγματεύσεων.

Ο κ. Ουσακόφ είπε ακόμη πως η κήρυξη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα καταστεί εφικτή μόνο αφού οι δυνάμεις του Κιέβου αποσυρθούν από ολόκληρη την περιφέρεια Ντονμπάς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν θα κινηθούν προς άλλες περιοχές υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ θύμισε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως η εναντίωση της Ρωσίας στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, που προσφέρθηκε από τη Δύση στο Κίεβο ως μια από τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, είναι καλώς εγνωσμένη από όλα τα μέρη, προσθέτοντας πάντως πως και αυτό το ζήτημα μπορεί να συζητηθεί.

