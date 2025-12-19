Ρούμπιο: «Πρόοδος» στις συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά «ακόμη υπάρχει δρόμος μπροστά μας»
Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι τα τελευταία ζητήματα είναι τα πιο δύσκολα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν γίνονται για να επιβληθεί μια συμφωνία σε κανέναν, προσθέτοντας ότι πρόοδος έχει υπάρξει αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι τα τελευταία ζητήματα είναι τα πιο δύσκολα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 13χρονου στο Ωραιόκαστρο
23:11 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84: Βρήκε την ευκαιρία και… ξέσπασε!
22:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το ιστορικό χωριό στην καρδιά του Δήμου Ρεθύμνης
22:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αλλαγές στη χρήση της υπηρεσίας IRIS έρχονται από τις 15 Ιανουαρίου 2026
22:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς internet
19:21 ∙ LIFESTYLE
The Voice: Τα live με Μαζωνάκη, Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα
13:20 ∙ WHAT THE FACT
Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη
12:23 ∙ WHAT THE FACT