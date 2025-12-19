Συνάντηση Γουίτκοφ με συμβούλους εθνικής ασφαλείας Γερμανίας, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντήσει τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Μαϊάμι, σύμφωνα με αναφορά του αμερικανικού μέσου ενημέρωσης Axios, επικαλούμενο δύο πηγές.

Προστίθεται δε ότι ο Γουίτκοφ θα έχει επαφή επίσης τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία και τη Γερμανία στην ίδια συνάντηση

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Jared Kushner, σχεδίαζαν επίσης να συναντηθούν με ρωσική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Kushner έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, μετά από παρόμοια προσπάθεια για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα νωρίτερα φέτος.

Αυτό συμβαίνει καθώς ο επικεφαλής εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας Rustem Umerov ανακοίνωσε στις X ότι οι διαπραγματευτές ειρήνης του Κιέβου θα ξεκινήσουν σήμερα έναν νέο γύρο συνομιλιών με την ομάδα των ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι οι ευρωπαίοι εταίροι της θα συμμετάσχουν επίσης στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες περιγράφουν ότι «η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα».

Το Κίεβο θα συνεχίσει να «αγωνίζεται»

Νωρίτερα, πάντως ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ουκρανικού κοινοβουλίου χαιρέτισε τη χρηματοδοτική στήριξη που παρείχε η ΕΕ στη χώρα του τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με τη μορφή δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ (79 δισ. λίρες).

Μιλώντας στην παρουσιάστρια Samantha Washington , είπε: «Είναι εξαιρετικά καλή είδηση για την Ουκρανία... και θα ενισχύσει σημαντικά τις αμυντικές μας δυνατότητες».

Ωστόσο, ο Μερέζκο είπε ότι οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) έδειξαν ότι η Ουκρανία χρειάζεται 137 δισ. δολάρια για να «συνεχίσει να λειτουργεί».

«Ο επιτιθέμενος πρέπει να τιμωρηθεί», συνέχισε, καθώς υποστήριξε ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της άμυνας της χώρας του.

Η Ουκρανία θα «συνεχίσει να αγωνίζεται» για αυτό, είπε, προσθέτοντας ότι «είναι θέμα δικαιοσύνης».

