Ρούμπιο: Ευκαιρία για ειρήνη στο Σουδάν το 2025 - Πιέσεις για ανθρωπιστική εκεχειρία

«Επικεντρώνουμε το 99% των προσπαθειών μας σε αυτή την ανθρωπιστική ανακωχή και την εφαρμογή της το συντομότερο δυνατό», είπε ο κ. Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Newsbomb

Ρούμπιο: Ευκαιρία για ειρήνη στο Σουδάν το 2025 - Πιέσεις για ανθρωπιστική εκεχειρία

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκρινε χθες Παρασκευή ότι το νέο έτος προσφέρει την ευκαιρία να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν, όπου μαίνεται πόλεμος από την άνοιξη του 2023, καλώντας χώρες -που δεν κατονόμασε- να ασκήσουν όποια επιρροή διαθέτουν.

«Επικεντρώνουμε το 99% των προσπαθειών μας σε αυτή την ανθρωπιστική ανακωχή και την εφαρμογή της το συντομότερο δυνατό», είπε ο κ. Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Θεωρούμε ότι το νέο έτος και οι γιορτές του τέλους του έτους που πλησιάζουν αποτελούν θαυμάσια ευκαιρία τα δυο μέρη να συμφωνήσουν σε αυτή, και ασκούμε αληθινά πίεση προς αυτό», πρόσθεσε.

Στην τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Αφρικής μαίνεται πόλεμος για την εξουσία από τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στον τακτικό στρατό και στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που έχει προκαλέσει ποταμούς αίματος και, όπως το θέτει ο ΟΗΕ, τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

Ο κ. Ρούμπιο θύμισε πως και οι δυο πλευρές έχουν παραβιάσει δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει κι εξέφρασε ανησυχία για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για επιθέσεις εναντίον οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια.

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό. Εμπνέει τρόμο», είπε. «Μια μέρα η αλήθεια για το τι γίνεται εκεί κάτω θα γίνει γνωστή και όλοι όσοι ενέχονται θα ατιμαστούν».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κράτος που συγκαταλέγεται στους στενούς συμμάχους των ΗΠΑ, κατηγορείται από μη κυβερνητικές οργανώσεις και ειδικούς των Ηνωμένων Εθνών ότι υποστηρίζει οικονομικά και στρατιωτικά τους παραστρατιωτικούς, κάτι που διαψεύδει.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που έχει συζητήσει επανειλημμένα με αξιωματούχους των ΗΑΕ, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποια χώρα χθες, σημείωσε ωστόσο πως οι αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν εξαρτώνται από τον ανεφοδιασμό τους με όπλα και πυρομαχικά από το εξωτερικό.

«Κάποιοι επιτρέπουν τις εισαγωγές τους, και κάποιος τα στέλνει. Κάναμε λοιπόν τις προσήκουσες συζητήσεις με όλα τα μέρη στη σύγκρουση αυτή», ανέφερε.

«Ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο στο ζήτημα, όμως γνωρίζουμε πως για να φθάσουμε εκεί πρέπει εξωτερικοί παράγοντες να ασκήσουν την επιρροή τους», επέμεινε ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:26ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Παρέτεινε για ένα χρόνο την ειρηνευτική δύναμη στο Κονγκό

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πάνω από 70 στόχους έπληξαν οι ΗΠΑ στις επιδρομές κατά του Ισλαμικού Κράτους

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ευκαιρία για ειρήνη στο Σουδάν το 2025 - Πιέσεις για ανθρωπιστική εκεχειρία

02:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Εκτόξευσαν μολότωφ κατά δυνάμεων των ΜΑΤ - Απάντησαν με κρότου-λάμψης

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ βαριά αντίποινα» κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία χήρας υπουργού: Η πρώτη αντίδραση του γιου στην επικοινωνία με το «Φως στο Τούνελ» - «Μου κάνετε φάρσα»

01:41ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία:Ξεσηκωμός για την κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα - Διπλασιάστηκαν οι τιμές εισιτηρίων

01:15LIFESTYLE

GNTM: Νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα – Πώς ψήφισαν επιτροπή και κοινό

01:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ Κλίντον στην πισίνα του Επστάιν μαζί με την καταδικασμένη Μάξουελ

00:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: F-15, Himars και Απάτσι χτπούν το Ισλαμικό κράτος στη Συρία μετά τη δολοφονία δύο στρατιωτών

00:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Πήρε… ανάσα ο Ολυμπιακός, ανέβηκε στο 9-7 – Όλα τα αποτελέσματα

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο - Πρωταθλήτρια για 17η χρονιά

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ανοιχτό το μουσείο του Λούβρου - Αναστολή της απεργίας αποφάσισαν οι εργαζόμενοι

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 13χρονου στο Ωραιόκαστρο

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βράχος- «φονιάς» έπεσε σε δρόμο – Η τύχη απέτρεψε τραγωδία!

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Αθηνών: Απένειμε τιμητική διάκριση στο ΕΚΑΒ για τα 40 χρόνια προσφοράς του

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Πρόοδος» στις συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά «ακόμη υπάρχει δρόμος μπροστά μας»

23:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων - Έληξε η διορία: Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84: Βρήκε την ευκαιρία και… ξέσπασε!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πάνω από 70 στόχους έπληξαν οι ΗΠΑ στις επιδρομές κατά του Ισλαμικού Κράτους

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο τραυματισμός σε φαράγγι της Κρήτης, τα Super Puma από Λήμνο και Ρόδο που δεν έφτασαν ποτέ και ο θάνατος 37χρονου ορειβάτη - ΕΔΕ μετά την τραγωδία

19:21LIFESTYLE

The Voice: Τα live με Μαζωνάκη, Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία χήρας υπουργού: Η πρώτη αντίδραση του γιου στην επικοινωνία με το «Φως στο Τούνελ» - «Μου κάνετε φάρσα»

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αν θες καριέρα πέρνα από το καμαρίνι του, έλεγαν από την παραγωγή στον 21χρονο»

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

23:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν - Στο φως «πικάντικες» λεπτομέρειες

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

01:15LIFESTYLE

GNTM: Νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα – Πώς ψήφισαν επιτροπή και κοινό

21:01ΕΘΝΙΚΑ

24 ώρες μετά την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον Στόλο οι Τούρκοι προκαλούν στο Αιγαίο: «Dogfight» ελληνικών και τουρκικών F-16 έπειτα από 34 μήνες

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης των μπλόκων: Πού ενισχύονται οι κινητοποιήσεις και τι αποφάσισαν οι αγρότες για τις γιορτές

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικ Ράινερ διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγο πριν τη διπλή δολοφονία - «Ασταθής και επικίνδυνος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ