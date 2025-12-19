Ρούμπιο: Το επόμενο βήμα στη Γάζα θα είναι η δημιουργία ενός Συμβουλίου Ειρήνης

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον κινείται προς τη δημιουργία ενός διεθνούς μηχανισμού για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι ένα ευρύ φάσμα χωρών θα συμμετάσχει στη μελλοντική διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Σημείωσε ότι «πολλές χώρες έχουν εκφράσει την προθυμία τους να συμμετάσχουν», αλλά αναμένουν μια σαφή κατανόηση της εντολής και των στόχων της πιθανής αποστολής.

«Όλες οι χώρες με τις οποίες συζητάμε την αποστολή στρατευμάτων στη Γάζα θέλουν να μάθουν ποια θα είναι η αποστολή τους. Πρέπει να τους δώσουμε απαντήσεις. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η επίσημη ανακοίνωση της δημιουργίας ενός λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στον συντονισμό των πολιτικών, ανθρωπιστικών και ασφαλών πτυχών της μεταπολεμικής διευθέτησης της Γάζας. Μετά τη σύσταση αυτού του οργάνου, είπε, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ανακοινώσουν τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

