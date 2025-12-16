Γάζα: «Εκτός νυμφώνος» η Τουρκία - Οι ΗΠΑ δεν την κάλεσαν στη συνδιάσκεψη για την επόμενη μέρα

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής για την υποστήριξη του τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια, μετά από μια σημαντική συμφωνία εκεχειρίας, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Χωρίς την Τουρκία πραγματοποιείται στο Κατάρ το διεθνές φόρουμ που φιλοξενούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, παρά τις πιέσεις της Άγκυρας και της Ντόχα προς τον Λευκό Οίκο για συμμετοχή της. Η αποτυχία του Ταγίπ Ερντογάν, να επιβάλλει την χώρα του ως «συμμετέχοντα» στην επόμενη ημέρα της Γάζας, είναι σαφές ότι οφείλεται στην άνευ προηγουμένου «κόντρα» με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, η Τουρκία δεν εκλήθη στη συνάντηση, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 45 χώρες.

Το φόρουμ διεξάγεται στη Ντόχα, υπό την αιγίδα της US Central Command, με στόχο να εξεταστούν τα σχέδια για τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα. Όπως ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, στην ατζέντα περιλαμβάνονται ζητήματα διοικητικής δομής, επιχειρησιακής οργάνωσης και εκκρεμότητες που παραμένουν άλυτες.

Συμμετοχές και ανοιχτά ζητήματα

Στη συνάντηση λαμβάνουν μέρος, μεταξύ άλλων, η Αίγυπτος, η Ινδονησία, το Κατάρ, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιταλία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με Άραβα αξιωματούχο που μίλησε στους Times of Israel. Στη λίστα των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται επίσης η Κύπρος, η Ελλάδα, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, η Σαουδική Αραβία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, το Πακιστάν, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, η Φινλανδία, η Ισπανία και η Υεμένη.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, που επικαλούνται οι Times of Israel, παρουσιάστηκαν οι αμερικανικοί στόχοι για τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα και το προτεινόμενο πλαίσιο αποστολής της. Η συζήτηση αποτελεί συνέχεια πρόσφατης συνάντησης στην Ουάσινγκτον, ενώ κάθε χώρα κλήθηκε να δηλώσει αν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει και αν είναι έτοιμη να το επιβεβαιώσει επισήμως.

Την ίδια ώρα, παραμένει ασαφές το εύρος της εντολής της δύναμης και το αν θα εμπλακεί στον αφοπλισμό της Χαμάς. Η αμερικανική διπλωματία έχει απευθύνει επίσημα αιτήματα σε περισσότερες από 70 χώρες για παροχή στρατευμάτων ή χρηματοδότησης. Μέχρι στιγμής, 19 χώρες έχουν απαντήσει θετικά, προσφέροντας στρατεύματα, υλικοτεχνική υποστήριξη ή εξοπλισμό, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Διαφωνίες για την επόμενη φάση

Το φόρουμ στη Ντόχα πραγματοποιείται σε περίοδο έντονων διαφορών μεταξύ Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ για τους όρους της εκεχειρίας στη Γάζα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν αν το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία με το πλήγμα που σκότωσε τον διοικητή της Χαμάς Ραέντ Σαάντ, αν και αρνήθηκε ότι υπάρχει ρήγμα στις σχέσεις του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το δεύτερο στάδιο του σχεδίου προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και την ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, με μεταβίβαση της καθημερινής διοίκησης σε παλαιστινιακό τεχνοκρατικό φορέα. Παρότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ανάπτυξη στρατευμάτων θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και τον επόμενο μήνα, το χρονοδιάγραμμα εμφανίζεται όλο και πιο αβέβαιο.

Ο ρόλος της Τουρκίας εκτός σχεδίου

Η απουσία της Τουρκίας θεωρείται κομβική, καθώς η Άγκυρα είναι από τους πιο έντονους επικριτές του Ισραήλ και διατηρεί στενές σχέσεις με τη Χαμάς. Το Ισραήλ έχει εκφράσει κατηγορηματική αντίθεση σε οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη μεταπολεμική Γάζα, με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς να δηλώνει ότι η Τουρκία «θα βλέπει τη Γάζα με κιάλια».

Παρά τη στενή προσωπική σχέση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ρόλο της Τουρκίας στη διαμεσολάβηση για την πρόσφατη εκεχειρία, η Ουάσινγκτον φαίνεται να αποφεύγει προς το παρόν τουλάχιστον την εμπλοκή της στο σχέδιο διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το αν και πώς μπορεί να προχωρήσει το εγχείρημα.

