Πληθαίνουν τα τουρκικά δημοσιεύματα κατά της Ελλάδας και του Ισραήλ ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη στο Ισραήλ και στη Γάζα 

Ανιστόρητος ισχυρισμός αναλυτή της Άγκυρας: «Οι Τούρκοι δεν έχουν διαπράξει ούτε μία σφαγή Ελλήνων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε προηγούμενη Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδoς - Κύπρου - Ισραήλ 

Όσο πλησιάζει το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ στις 22 Δεκεμβρίου για την τριμερή Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, η Άγκυρα αυξάνει κλιμακωτά τις αντιδράσεις της.

Η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ τόσο στον ενεργειακό τομέα, όσο και αναφορικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα, έχει εμφανώς ενοχλήσει τους Τούρκους.

Σε άρθρο του ο Τούρκος αναλυτής Ογκουζάν Μπιλγκίν, ανακυκλώνοντας τους ισχυρισμούς που επί χρόνια το βαθύ κράτος της γειτονικής χώρας επαναλαμβάνει, κατηγορεί την Ελλάδα για «σύμπλεγμα κατωτερότητας», και υποστηρίζει ότι «η ελληνική ταυτότητα έχει οικοδομηθεί πάνω στην εχθρότητα προς τους Τούρκους».

Ο Μπιλγκίν σημειώνει μεταξύ άλλων: «Οι Έλληνες έχουν εμμονή με την Τουρκία μέρα - νύχτα. Και ενώ οι Έλληνες δεν λαμβάνονται καν σοβαρά υπόψη στην Τουρκία, οι πολιτικοί στην Ελλάδα προσπαθούν να κερδίσουν ψήφους εκμεταλλευόμενοι το αντιτουρκικό αίσθημα».

Και με περισσή προκλητικότητα προβαίνει και στον ακόλουθο ανιστόρητο ισχυρισμό:
«Επιπλέον, ενώ οι Τούρκοι δεν έχουν διαπράξει ποτέ ούτε μία σφαγή ή κακομεταχείριση Ελλήνων ή Ρωμιών σε όλη την ιστορία, ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο οι Έλληνες έσφαξαν εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκους στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, τη Δυτική Θράκη, τη Δυτική Ανατολία και την Κύπρο. Και γι' αυτόν τον λόγο εξακολουθούν να διδάσκουν στα παιδιά ένα κουρελιασμένο ποίημα που καυχιέται για το πώς έσφαξαν Τούρκους ως εθνικό ύμνο επί 200 χρόνια».

Κατηγορεί επίσης τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια για τις κατά καιρούς δηλώσεις του και στη συνέχεια στρέφει τα... πυρά του κατά του Ισραήλ: Ενώ το Ισραήλ χρησιμοποιεί τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το PKK από τη μία πλευρά, και τις συμμαχικές του ομάδες Δρούζων και Αλαουιτών από την άλλη, για να αποδυναμώσει την επιρροή της Τουρκίας στη Συρία και να την κατακερματίσει στο πλαίσιο ενός αντιτουρκικού σχεδίου, προσπαθεί επίσης να περικυκλώσει και να απασχολήσει την Τουρκία από τη Δύση και το Νότο, χρησιμοποιώντας μια γραμμή που ξεκινά από την Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή διοίκηση. Η φιλοϊσραηλινή συσσώρευση στην ελληνοκυπριακή διοίκηση είναι μέρος αυτού. Οι πρόσφατες προσπάθειες του Ισραήλ να φέρει το Βόρειο Ιράκ ακόμη πιο κοντά στο πλευρό του είναι επίσης μέρος αυτού.

Η αναφορά στον Ισραηλινό πρόξενο

Παράλληλα, δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Χουριέτ, επιδιώκει να συντηρήσει την περιφερειακή αντιπαλότητα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ με κάθε δυνατό τρόπο.

Αναφέρεται σε δήλωση του Γενικού Πρόξενου του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη, Οφίρ Ακούνις, σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου σχολιάζοντας τις πολιτικές του Ισραήλ στη Γάζα και τη Συρία αναφέρθηκε και στην παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή. Σύμφωνα με την Χουριέτ ο Ισραηλινός πρόξενος δήλωσε ότι το Ισραήλ επιθυμεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη Συρία. Όσον αφορά την αναδιάρθρωση της Γάζας, ο Γενικός Πρόξενος αντιτάχθηκε στην είσοδο τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «εχθρό» του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Ακούνις δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «ενεργεί σαν τον Χίτλερ και διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα».

H τριμερής στην Ιερουσαλήμ

Την επόμενη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκη μεταβαίνει στην Ιερουσαλήμ, όπου θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ στη Δυτική Όχθη, στη Ραμάλα, θα έχει επαφή και με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης είναι σημαντική καθώς η Αθήνα πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του σχήματος «3+1».

