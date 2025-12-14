Νέα επιτυχημένη δοκιμή του τουρκικού Tayfun με μήνυμα προς την Αθήνα - Βίντεο

Για ακόμη μια φορά οι Τούρκοι επιχείρησαν να κάνουν επίδειξη δύναμης με νέα δοκιμαστική εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου TAYFUN.

Μετά την εκτόξευση στα τέλη Οκτωβρίου, ήρθε ακόμη μια από το πυραυλικό και οπλικό σύστημα Tayfun της Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε μαζική παραγωγή και παράδοση.

Όπως αναφέρουν οι Τούρκοι η δοκιμή πέτυχε τον στόχο της με απόλυτη ακρίβεια.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, οι δοκιμές συνεχίζονται σε διάφορες παραλλαγές του Tayfun, το οποίο κατέχει τον τίτλο του πυραύλου μεγαλύτερης εμβέλειας και εγχώριας παραγωγής της Τουρκίας. «Ο πύραυλος Tayfun μας έχει ξεπεράσει ένα άλλο όριο με την επιτυχή δοκιμαστική εκτόξευσή του, διευρύνοντας τον ορίζοντα της ασφάλειάς μας και ενισχύοντας τις αποτρεπτικές μας δυνατότητες», έγραψε την Παρασκευή ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Haluk Gorgun στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικών μέσων NSosyal.

Είπε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συνεχίζουν να προσθέτουν νέα συστήματα στο απόθεμα της Τουρκίας, ενισχύοντας την αποτρεπτική της ικανότητα με πολυεπίπεδες και εγχώρια παραγόμενες λύσεις. «Αυτό το επίτευγμα δεν είναι απλώς η επιτυχία ενός πυραύλου που χτυπά τον στόχο του, αλλά το υπερήφανο αποκορύφωμα ενός ταξιδιού που διαμορφώθηκε χάρη στη σκληρή δουλειά των μηχανικών μας, την ευφυΐα των νέων μας και την ακλόνητη αποφασιστικότητα του έθνους μας», σημείωσε ο Γκόργκουν.

Τόνισε ότι κάθε άνοδος αντιπροσωπεύει μια γραμμή... αυτοπεποίθησης που χαράσσεται στον ουρανό της αγαπημένης του πατρίδας. Κάθε χτύπημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι μια ηχηρή δήλωση της αποφασιστικότητας της Τουρκίας να προστατεύσει τον ουρανό της με τα ίδια της τα χέρια.





? TAYFUN, Türkiye's longest-range and domestically produced ballistic missile, hits its target with pinpoint accuracy in its latest test



? Ballistic missile is currently in mass production and delivery



◾️ Testing continues on its various versions https://t.co/kJnRzoAwak pic.twitter.com/6xLssgjZ22 — Anadolu English (@anadoluagency) December 12, 2025

Ο διευθύνων σύμβουλος της Roketsan, Murat Ikinci, σχολίασε επίσης τη δοκιμή, λέγοντας ότι το Tayfun είναι έτοιμο για δράση.

«Το σύστημα πυραύλων και όπλων TAYFUN, του οποίου συνεχίζουμε με γοργούς ρυθμούς τη μαζική παραγωγή και παράδοση, χτύπησε τον στόχο του με απόλυτη ακρίβεια στην τελευταία δοκιμή. Συγχαίρω από καρδιάς όλους τους συναδέλφους μου που συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία», έγραψε ο Ikinci στο NSosyal.

Ποιος είναι ο πύραυλος Tayfun που εκτόξευσε η Τουρκία: Το βεληνεκές του φτάνει στην Αθήνα

Για ακόμη μια φορά η Τουρκία προχώρησε σε δοκιμή του βαλλιστικού πυραύλου TAYFUN υποδεικνύοντας ότι μπορεί να πραγματοποιεί χτυπήματα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς.

Η δοκιμή του έλαβε χώρα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με εδαφικές διαφορές, ανταγωνιστικές διεκδικήσεις και το θερμό κλίμα στα ελληνοτουρκικά να συνθέτουν ένα ασταθές σκηνικό στο οποίο η Τουρκία επιδιώκει να εδραιώσει τις δυνατότητες προβολής της ισχύος της.

Είχε προηγηθεί μια άλλη δοκιμή στις 25 Οκτωβρίου μετά την συμφωνία για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon.

Εκείνη η εκτόξευση περιελάμβανε μια πολύπλοκη δοκιμή πυροδότησης από ξηρά προς θάλασσα, η οποία ανέδειξε την αυξημένη εμβέλεια και ακρίβεια του συστήματος, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην ετοιμότητα του προγράμματος TAYFUN για ανάπτυξη στο πεδίο της μάχης, τουλάχιστον όπως υποστηρίζουν τουρκικά ΜΜΕ.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι ο πύραυλος λειτούργησε σύμφωνα με τις προσδοκίες και χτύπησε τον επιδιωκόμενο θαλάσσιο στόχο με απόλυτη ακρίβεια.

Ιστορικό του πυραύλου TAYFUN

Η οικογένεια βαλλιστικών πυραύλων TAYFUN, το όνομα της οποίας μεταφράζεται ως «Τυφώνας», αντιπροσωπεύει το πρώτο σύστημα που παράγεται στην Τουρκία και καλύπτει τόσο την κατηγορία των βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς (SRBM) όσο και την κατηγορία των βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς (MRBM).

Το πρόγραμμα TAYFUN βασίζεται στις τεχνολογικές βάσεις που θέσπισε το σύστημα πυραύλων Bora, αλλά ξεπερνά κατά πολύ τους επιχειρησιακούς του παραμέτρους τόσο σε εμβέλεια όσο και σε επιβιωσιμότητα. Η ανάπτυξη του πυραύλου πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρή μυστικότητα, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόωρη κατασκοπεία και η διεθνής διπλωματική αντίδραση.

Η ύπαρξη του TAYFUN αποκαλύφθηκε μόνο επειδή η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευσή του στις 20 Οκτωβρίου 2022 παρατηρήθηκε ακούσια από το κοινό. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης δοκιμής, ο πύραυλος κάλυψε απόσταση 561 χιλιομέτρων σε 456 δευτερόλεπτα, επιδεικνύοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια στόχευσης που συνήθως συνδέονται με τις προηγμένες πυραυλικές δυνάμεις.

Η διεθνής προσοχή εντάθηκε αμέσως, ειδικά από την Ελλάδα, μετά τη διανομή γραφικών από τα μέσα ενημέρωσης που έδειχναν ότι η εμβέλεια του πυραύλου έθετε ολόκληρο το ελληνικό έδαφος σε απόσταση βολής. Αυτή η αποκάλυψη εισήγαγε έναν νέο άξονα πίεσης με βάση τους πυραύλους στη μακροχρόνια αντιπαλότητα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Μία από τις πιο κρίσιμες δοκιμές πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 από την ακτή της Μαύρης Θάλασσας, όπου ο TAYFUN απέδειξε και πάλι την ικανότητά του, χτυπώντας έναν στόχο κοντά στη Σινώπη με ακρίβεια περίπου 5 μέτρων, επιβεβαιώνοντας το θανατηφόρο δυναμικό του σε αποστάσεις μεταξύ 500 και 800 χιλιομέτρων.

Παραλλαγές και αναβαθμίσεις: Η άνοδος της υπερηχητικής κλάσης Block-4

Η οικογένεια πυραύλων TAYFUN αποτελείται από διάφορες παραλλαγές προσαρμοσμένες σε διαφορετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις, με το TAYFUN Block-4 να σηματοδοτεί ένα σημαντικό άλμα στην τεχνολογική εξειδίκευση.

Αυτή η νέα παραλλαγή αποκαλύφθηκε στο κοινό κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Βιομηχανίας (IDEF) στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Ιουλίου 2025.



Το Block-4 περιγράφεται ως ο πρώτος υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος της Τουρκίας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να διατηρήσει ταχύτητες άνω των 5 Mach, ή πάνω από 6.000 χιλιόμετρα ανά ώρα, σε μεγάλες αποστάσεις.

Η υπερηχητική ταχύτητα μειώνει δραματικά τον χρόνο αντίδρασης του εχθρού και περιπλέκει τόσο την ανίχνευση όσο και την αναχαίτιση, χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τις σύγχρονες δοξασίες περί απαγόρευσης πρόσβασης και άρνησης περιοχής.

Το προφίλ πτήσης του πυραύλου πιστεύεται ότι ενσωματώνει μια σχεδόν βαλλιστική τροχιά, η οποία του επιτρέπει να λειτουργεί σε υψόμετρα πολύ υψηλά για τα συμβατικά αναχαιτιστικά αεράμυνας και πολύ χαμηλά για τα ανώτερα εξωατμοσφαιρικά συστήματα, διαπερνώντας αποτελεσματικά τόσο τα πολυεπίπεδα αντιπυραυλικά συστήματα όσο και τα δίκτυα αντίδρασης.

Η παραλλαγή Block-4 έχει μήκος 10 μέτρα, σε σύγκριση με τα 6,5 μέτρα του Block-1, ενώ έχει διάμετρο 938 χιλιοστά και εκτιμώμενο βάρος εκτόξευσης 7 τόνους, πολύ μεγαλύτερο από τα προηγούμενα μοντέλα.

Η σημαντική αύξηση της δομικής μάζας υποστηρίζει βελτιωμένο αεροδυναμικό σχήμα, ενισχυμένο σύνθετο περίβλημα και διευρυμένες διαμορφώσεις πολεμικών κεφαλών, συμπεριλαμβανομένων εκρηκτικών υψηλής ισχύος, θραυσμάτων και πιθανών αντιαεροπορικών διατρητικών πυρομαχικών για την καταστροφή σκληρών στόχων.

Η εμβέλειά του έχει φτάσει τουλάχιστον τα 1.000 χιλιόμετρα, με τους στρατηγικούς σχεδιαστές να δηλώνουν ανοιχτά τις μελλοντικές τους φιλοδοξίες να ξεπεράσουν αυτό το όριο, ώστε να παρέχουν βαθύτερη κάλυψη κρούσης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και ενδεχομένως στη νότια Ευρώπη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Roketsan, Murat İkinci, επιβεβαίωσε στα μέσα του 2025 ότι οι διευρυμένες δοκιμές του Block-4 είχαν ήδη εγκριθεί, με την πλήρη μαζική παραγωγή να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026.

