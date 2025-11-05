Ποιος είναι ο πύραυλος Tayfun που εκτόξευσε η Τουρκία: Το βεληνεκές του φτάνει στην Αθήνα

Για ακόμη μια φορά η Τουρκία προχώρησε πρόσφατα σε δοκιμή του βαλλιστικού πυραύλου TAYFUN υποδεικνύοντας ότι μπορεί να πραγματοποιεί χτυπήματα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς.

Η δοκιμή του έλαβε χώρα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με εδαφικές διαφορές, ανταγωνιστικές διεκδικήσεις και το θερμό κλίμα στα ελληνοτουρκικά να συνθέτουν ένα ασταθές σκηνικό στο οποίο η Τουρκία επιδιώκει να εδραιώσει τις δυνατότητες προβολής της ισχύος της.

Επιδεικνύοντας το εξελισσόμενο πρόγραμμα πυραύλων της με την επιτυχή δοκιμαστική εκτόξευση του αναβαθμισμένου βαλλιστικού πυραύλου TAYFUN, που αναπτύχθηκε από την Roketsan, στις 25 Οκτωβρίου η Τουρκία επιδιώκει μετά την συμφωνία για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon να επαναπροσδιορίσει τη δυναμική της στο πεδίο της περιφερειακής ασφάλειας.

Uzun menziliyle caydırıcılığımızın yeni gücü: #TAYFUN



ROKETSAN’ın geliştirdiği hipersonik balistik füze, kafile kabul atışında hedef koordinatını tam isabetle vurdu.



Kâğıt üzerinde değil, sahada kanıtladı.



(ROKETSAN)#SavunmaEkseni pic.twitter.com/owez57bDzs

— Savunma Ekseni (@SavunmaEkseni) November 4, 2025



Η τελευταία εκτόξευση περιελάμβανε μια πολύπλοκη δοκιμή πυροδότησης από ξηρά προς θάλασσα, η οποία ανέδειξε την αυξημένη εμβέλεια και ακρίβεια του συστήματος, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην ετοιμότητα του προγράμματος TAYFUN για ανάπτυξη στο πεδίο της μάχης, τουλάχιστον όπως υποστηρίζουν τουρκικά ΜΜΕ.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι ο πύραυλος λειτούργησε σύμφωνα με τις προσδοκίες και χτύπησε τον επιδιωκόμενο θαλάσσιο στόχο με απόλυτη ακρίβεια.

Ο Haluk Görgün, επικεφαλής της Γραμματείας Αμυντικών Βιομηχανιών, εξήρε δημοσίως το επίτευγμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιέγραψε την επιτυχημένη εκτόξευση ως «μια σιωπηλή προετοιμασία» που έχει πλέον γίνει «μια υπογραφή στον ουρανό».

Kafile kabul atışında test edilen füze Tayfun'un Block 2 varyantı. Block 1'den takriben 2 metre daha uzun. Haluk Görgün sosyal medya hesabından menzil uzatıldı demiş. Block 1'in 800KM olduğunu göz önünde bulundurursak Block 2 ve 3 1000KM menzile yaklaşmış diyebiliriz. https://t.co/I3XjltGwxJ pic.twitter.com/4rJ9G6IUl4

— Tüfek ve Tuğ (@TufekveTug) October 26, 2025



Ιστορικό του πυραύλου TAYFUN

Η οικογένεια βαλλιστικών πυραύλων TAYFUN, το όνομα της οποίας μεταφράζεται ως «Τυφώνας», αντιπροσωπεύει το πρώτο σύστημα που παράγεται στην Τουρκία και καλύπτει τόσο την κατηγορία των βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς (SRBM) όσο και την κατηγορία των βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς (MRBM).

Το πρόγραμμα TAYFUN βασίζεται στις τεχνολογικές βάσεις που θέσπισε το σύστημα πυραύλων Bora, αλλά ξεπερνά κατά πολύ τους επιχειρησιακούς του παραμέτρους τόσο σε εμβέλεια όσο και σε επιβιωσιμότητα. Η ανάπτυξη του πυραύλου πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρή μυστικότητα, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόωρη κατασκοπεία και η διεθνής διπλωματική αντίδραση.

Η ύπαρξη του TAYFUN αποκαλύφθηκε μόνο επειδή η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευσή του στις 20 Οκτωβρίου 2022 παρατηρήθηκε ακούσια από το κοινό. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης δοκιμής, ο πύραυλος κάλυψε απόσταση 561 χιλιομέτρων σε 456 δευτερόλεπτα, επιδεικνύοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια στόχευσης που συνήθως συνδέονται με τις προηγμένες πυραυλικές δυνάμεις.

Η διεθνής προσοχή εντάθηκε αμέσως, ειδικά από την Ελλάδα, μετά τη διανομή γραφικών από τα μέσα ενημέρωσης που έδειχναν ότι η εμβέλεια του πυραύλου έθετε ολόκληρο το ελληνικό έδαφος σε απόσταση βολής. Αυτή η αποκάλυψη εισήγαγε έναν νέο άξονα πίεσης με βάση τους πυραύλους στη μακροχρόνια αντιπαλότητα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Μία από τις πιο κρίσιμες δοκιμές πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 από την ακτή της Μαύρης Θάλασσας, όπου ο TAYFUN απέδειξε και πάλι την ικανότητά του, χτυπώντας έναν στόχο κοντά στη Σινώπη με ακρίβεια περίπου 5 μέτρων, επιβεβαιώνοντας το θανατηφόρο δυναμικό του σε αποστάσεις μεταξύ 500 και 800 χιλιομέτρων.

Παραλλαγές και αναβαθμίσεις: Η άνοδος της υπερηχητικής κλάσης Block-4

Η οικογένεια πυραύλων TAYFUN αποτελείται από διάφορες παραλλαγές προσαρμοσμένες σε διαφορετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις, με το TAYFUN Block-4 να σηματοδοτεί ένα σημαντικό άλμα στην τεχνολογική εξειδίκευση.

Αυτή η νέα παραλλαγή αποκαλύφθηκε στο κοινό κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Βιομηχανίας (IDEF) στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Ιουλίου 2025.



Το Block-4 περιγράφεται ως ο πρώτος υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος της Τουρκίας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να διατηρήσει ταχύτητες άνω των 5 Mach, ή πάνω από 6.000 χιλιόμετρα ανά ώρα, σε μεγάλες αποστάσεις.

Η υπερηχητική ταχύτητα μειώνει δραματικά τον χρόνο αντίδρασης του εχθρού και περιπλέκει τόσο την ανίχνευση όσο και την αναχαίτιση, χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τις σύγχρονες δοξασίες περί απαγόρευσης πρόσβασης και άρνησης περιοχής.

Το προφίλ πτήσης του πυραύλου πιστεύεται ότι ενσωματώνει μια σχεδόν βαλλιστική τροχιά, η οποία του επιτρέπει να λειτουργεί σε υψόμετρα πολύ υψηλά για τα συμβατικά αναχαιτιστικά αεράμυνας και πολύ χαμηλά για τα ανώτερα εξωατμοσφαιρικά συστήματα, διαπερνώντας αποτελεσματικά τόσο τα πολυεπίπεδα αντιπυραυλικά συστήματα όσο και τα δίκτυα αντίδρασης.

Η παραλλαγή Block-4 έχει μήκος 10 μέτρα, σε σύγκριση με τα 6,5 μέτρα του Block-1, ενώ έχει διάμετρο 938 χιλιοστά και εκτιμώμενο βάρος εκτόξευσης 7 τόνους, πολύ μεγαλύτερο από τα προηγούμενα μοντέλα.

Η σημαντική αύξηση της δομικής μάζας υποστηρίζει βελτιωμένο αεροδυναμικό σχήμα, ενισχυμένο σύνθετο περίβλημα και διευρυμένες διαμορφώσεις πολεμικών κεφαλών, συμπεριλαμβανομένων εκρηκτικών υψηλής ισχύος, θραυσμάτων και πιθανών αντιαεροπορικών διατρητικών πυρομαχικών για την καταστροφή σκληρών στόχων.

Η εμβέλειά του έχει φτάσει τουλάχιστον τα 1.000 χιλιόμετρα, με τους στρατηγικούς σχεδιαστές να δηλώνουν ανοιχτά τις μελλοντικές τους φιλοδοξίες να ξεπεράσουν αυτό το όριο, ώστε να παρέχουν βαθύτερη κάλυψη κρούσης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και ενδεχομένως στη νότια Ευρώπη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Roketsan, Murat İkinci, επιβεβαίωσε στα μέσα του 2025 ότι οι διευρυμένες δοκιμές του Block-4 είχαν ήδη εγκριθεί, με την πλήρη μαζική παραγωγή να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026.

Λεπτομέρειες της δοκιμής της 25ης Οκτωβρίου 2025

Στην πρόσφατη δοκιμαστική εκτόξευση, ο πύραυλος TAYFUN εκτοξεύθηκε από έναν κινητό, χερσαίο εκτοξευτή προς έναν θαλάσσιο στόχο που βρισκόταν σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων.

Βίντεο σε πραγματικό χρόνο επιβεβαίωσε ότι ο πύραυλος επιτάχυνε γρήγορα, διατήρησε σταθερή καθοδηγούμενη πτήση και κατέληξε σε καθαρή, άμεση επίθεση στον θαλάσσιο στόχο, επιδεικνύοντας ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα σε συνθήκες μάχης.

Στρατιωτικά drones υποστήριξαν την παρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, καταγράφοντας τηλεμετρία και επικυρώνοντας τους προηγμένους αλγόριθμους καθοδήγησης που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν ακρίβεια ανεξάρτητα από τις ατμοσφαιρικές παρεμβολές.

Στοχεύοντας ένα κινούμενο αντικείμενο στη θάλασσα, η δοκιμή απέδειξε ότι ο TAYFUN μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για χτυπήματα σε ξηρά, αλλά και ως μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επιθετικών χτυπημάτων κατά πλοίων, συμπληρώνοντας τις αυξανόμενες δυνατότητες της Τουρκίας στον τομέα του ναυτικού πολέμου.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα και την Κύπρο

Σύμφωνα με το defencesecurityasia.com, για την Ελλάδα, αυτό το όπλο αλλάζει ριζικά τους υπολογισμούς κινδύνου σχετικά με τις διαφορές στο Αιγαίο, καθώς κάθε αεροπορική βάση, ραντάρ και πολιτικό κέντρο διοίκησης παραμένουν ευάλωτα σε ταχεία καταστροφή.

Η Κύπρος και όσοι γενικά σχεδιάζουν τις αμυντικές προδιαγραφές του ΝΑΤΟ πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή που επεκτείνεται πάνω από θαλάσσιους υδρογονάνθρακες και περιφερειακά σημεία. Ο πύραυλος χρησιμεύει επίσης ως άμεση στρατηγική αντίδραση στο Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Οι αναλυτές άμυνας εκτιμούν ότι ο κύκλος αναβάθμισης του TAYFUN θα συνεχιστεί, με μελλοντικές εκδόσεις να ενσωματώνουν πιθανώς ευέλικτα οχήματα επανεισόδου, βελτιωμένους τερματικούς ανιχνευτές για αντιπλοϊκούς ρόλους και επιχειρησιακές έννοιες που θα συγχωνεύονται με τα drones και τα ναυτικά συστήματα μάχης της Τουρκίας,

Με πληροφορίες από defencesecurityasia.com

