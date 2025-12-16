Στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία: Νέες ποινές σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στον χώρο του ποδοσφαίρου της Τουρκίας με τις Αρχές να ανακοινώνουν και νέες ποινές.

Η ομοσπονδία της γειτονικής χώρας ανακοίνωσε την τιμωρία συνολικά 224 ποδοσφαιριστών, εκ των οποίων οι 197 είναι ερασιτέχνες, καθώς και 24 διαιτητών.

Οι ποινές κυμαίνονται από 45 ημέρες έως και έναν χρόνο.

Οι ποδοσφαιριστές τιμωρήθηκαν με αποκλεισμούς διάρκειας από ενάμιση μήνα μέχρι και δώδεκα μήνες, ενώ οι 24 διαιτητές δεν θα μπορούν να ορίζονται σε αγώνες για αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν αναφορές ότι στο σκάνδαλο εμπλέκονται πρόεδροι, προπονητές και στελέχη, όμως προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι σχετικές πληροφορίες.