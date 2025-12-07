Νέα γκάφα του Τζον Μπάιντεν: Έκανε σαρδάμ με το όνομα των ΗΠΑ

Σε μια γλωσσική αστοχία υπέπεσε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε διάσκεψη LGBTQ+ την Παρασκευή.

Ο 83χρονος πολιτικός, αναφερόμενος στην τρέχουσα κυβέρνηση, αν και καταδίκασε «τις πολλές κρίσεις που προκάλεσε», επισήμανε πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τις λίγες χώρες που βγαίνουν από κάθε κρίση πιο ισχυρές απ’ ό,τι όταν εισέρχονται σε αυτή».

Απευθυνόμενος στο ακροατήριο, ο Μπάιντεν συνέχισε λέγοντας: «Πρέπει απλώς να σηκωθούμε. Όσο διατηρούμε την πίστη μας, κρατάμε την ελπίδα ζωντανή και θυμόμαστε ποιοι στο διάολο είμαστε».

Ωστόσο, στη συνέχεια μπέρδεψε τα λόγια του, όταν, αντί για τη φράση «We're the United States of America» (Είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής), είπε «We're the United States of Amerigotit».

Αντιλαμβανόμενος το λάθος του, προσπάθησε να το διορθώσει προσθέτοντας «Αυτοί είμαστε» και ολοκλήρωσε με τη φράση «We are US» (Είμαστε οι ΗΠΑ), σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Joe Biden no longer leads the United States of America ... and it seems he might be having some trouble remembering the full name of the country -- screwing up "America" during a speech. pic.twitter.com/4CUMI4EgEz — TMZ (@TMZ) December 6, 2025

Το σαρδάμ του προέδρου προκάλεσε πληθώρα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες στο X (πρώην Twitter) να σχολιάζουν το περιστατικό με ειρωνεία και χιούμορ.

Διαβάστε επίσης