Τραμπ: «Άκυρα και χωρίς νομική ισχύ» τα έγγραφα που υπέγραψε ο Μπάιντεν με autopen

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι προχωρά στον τερματισμό όλων των εγγράφων τα οποία, όπως υποστηρίζει, είχαν υπογραφεί από τον Τζο Μπάιντεν με τη χρήση αυτόματης υπογραφής (autopen).

Το autopen είναι συσκευή που χρησιμοποιείται για την πιστή αναπαραγωγή της υπογραφής και αξιοποιείται διαχρονικά από προέδρους και των δύο κομμάτων για επιστολές και διακηρύξεις. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν ο Μπάιντεν χρησιμοποίησε τη συσκευή για την υπογραφή απονομών χάριτος.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε ότι όποιος έχει λάβει «χάρη», «μείωση ποινής» ή άλλο νομικό έγγραφο που υπογράφηκε με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να θεωρεί ότι το έγγραφο είναι «πλήρως και ολοκληρωτικά άκυρο».

Ο Τραμπ και υποστηρικτές του έχουν κατ’ επανάληψη διατυπώσει την άποψη ότι η χρήση του autopen καθιστά άκυρες τις ενέργειες του Μπάιντεν ή ότι ο πρώην πρόεδρος δεν είχε πλήρη επίγνωση των αποφάσεών του. Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν διαψευστεί από τον ίδιο τον Μπάιντεν και πρώην συνεργάτες του.

Πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Μπάιντεν είχε προχωρήσει σε σειρά απονομών χάριτος, μεταξύ άλλων και σε μέλη της οικογένειάς του, καθώς και σε μειώσεις ποινών, κυρίως σε παραβάτες για υποθέσεις ναρκωτικών.