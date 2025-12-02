Τραμπ: «Πολύ σύντομα» πλήγματα σε στόχους κατά των καρτέλ ναρκωτικών εντός Βενεζουέλας

Στις δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχεύσουν οποιαδήποτε χώρα διακινεί παράνομα ναρκωτικά στις ΗΠΑ, αναφέροντας τόσο την Κολομβία όσο και τη Βενεζουέλα

Τραμπ: «Πολύ σύντομα» πλήγματα σε στόχους κατά των καρτέλ ναρκωτικών εντός Βενεζουέλας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο Πιτ Χέγκσεθ και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση του υπουργικού συμβουλίου των ΗΠΑ στις 2 Δεκεμβρίου 2025. 

AP/Julia Demaree Nikhinson
Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (02/12) ότι το Πεντάγωνο θα αρχίσει σύντομα να στοχεύει τα καρτέλ ναρκωτικών με επιθέσεις στην ξηρά στην Βενεζουέλα και πέραν αυτής, μετά από μια εκστρατεία που επικεντρώθηκε κυρίως σε υποτιθέμενα πλοία διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

«Θα αρχίσουμε να πραγματοποιούμε αυτές τις επιθέσεις στην ξηρά, ξέρετε, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη, είναι πολύ πιο εύκολη, και γνωρίζουμε τις διαδρομές που ακολουθούν», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη στο Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν τις επιθέσεις στην ξηρά «πολύ σύντομα».

Στις δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχεύσουν οποιαδήποτε χώρα διακινεί παράνομα ναρκωτικά στις ΗΠΑ, αναφέροντας τόσο την Κολομβία όσο και τη Βενεζουέλα.

«Όποιος το κάνει αυτό και τα πουλάει στη χώρα μας είναι υποκείμενος σε επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ. «Όχι μόνο η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα έχει συμπεριφερθεί πολύ άσχημα. Η Βενεζουέλα έχει συμπεριφερθεί πολύ άσχημα και σε άλλα θέματα, πιθανώς χειρότερα από τους περισσότερους. Αλλά και πολλοί άλλοι το κάνουν».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών που έχουν τροφοδοτήσει μια θανατηφόρα κρίση οπιοειδών στο εσωτερικό της χώρας.

Οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του για την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με μια ευρύτερη εκστρατεία πίεσης εναντίον του προέδρου Νικολά Μαδούρο, έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εμπλακούν σε στρατιωτική σύγκρουση με τη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ έχει επαναλάβει επανειλημμένα την ιδέα των χερσαίων επιθέσεων τους τελευταίους μήνες. Τον Οκτώβριο, δήλωσε ότι «η ξηρά θα είναι η επόμενη», ενώ στα μέσα Νοεμβρίου ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν «περήφανος» να επεκτείνει την τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση σε στόχους των καρτέλ στη Βενεζουέλα, την Κολομβία και το Μεξικό.

