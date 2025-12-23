Αναστάτωση στην Πάτρα: Κουκουλοφόροι μπούκαραν σε σπίτι στα Κάτω Συχαινά
Η ΕΛΑΣ διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους
Μεγάλη αναστάτωση το βράδυ της Τρίτης στα Κάτω Συχαινά στην Πάτρα όπου τρεις κουκουλοφόροι φορώντας μαύρα ρούχα μπούκαραν σε σπίτι!
Οι κινήσεις των κουκουλοφόρων έγιναν αντιληπτές και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ωστόσο οι δράστες είχαν ήση τραπεί σε φυγή.
Η ΕΛΑΣ διεξάγει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό τους, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Σημειώνεται ότι ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν οι δράστες αφαίρεσαν αντικείμενα από το σπίτι.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, αλλά και πολλά ερωτηματικά.
Με πληροφορίες από pelop.gr
