Κρήτη – Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο «μικροσκόπιο» βίντεο από σούπερ μάρκετ των Χανίων

Άφαντος παραμένει για 17η συνεχόμενη μέρα ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλου, που εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου στα Χανιά και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής.

Η μητέρα του συνεχίζει να ψάχνει τον γιο της, κρατώντας στα χέρια της τη φωτογραφία του, με την ελπίδα να τον βρει. Έχουν καταγραφεί μαρτυρίες που τον θέλουν να κινείται σε γνωστό σούπερ μάρκετ των Χανίων, με την αστυνομία να διεξαγάγει έρευνες και να συλλέγει στοιχεία για να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

«Περιμένουμε σήμερα να πάρει η Αστυνομία το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να δούμε αν το παιδί μας είναι ζωντανό», αναφέρει ο πατέρας του Αλέξη.

Παρά τις προσπάθειες της Αστυνομίας και των δικών του ανθρώπων, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να βοηθήσει στην έρευνα.

Μάλιστα, λόγω της απόπειρας εξαπάτησης της οικογένειας από έναν 54χρονο ιδιωτικό ερευνητή, χάθηκε σημαντικός χρόνος από τις έρευνες τις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση.

«Δεν έχουμε κάποιο νέο και οι μέρες περνούν, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά στο τέλος», συμπληρώνει ο πατέρας του 33χρονου.

