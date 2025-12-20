Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού όπου διέμενε ο αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά της Κρήτης από τους λίγους ανθρώπους που τον έβλεπαν σχεδόν καθημερινά και γνώριζαν τον τρόπο ζωής και τις μετακινήσεις του μιλά στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με λόγια σεβασμού και θαυμασμού για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του.

«Έμενε στο σπίτι μου το παιδί. Ήταν πάρα πολύ καλός γιατρός, ωτορινολαρυγγολόγος, στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, τον αγαπούσαν όλοι, εξυπηρετούσε τους ασθενείς με ευγένεια και αγάπη».

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση αναφέρεται στις πρώτες ενέργειες της οικογένειας μόλις έγινε γνωστή η εξαφάνισή του.

Η ίδια προσπαθεί να ανακαλέσει τις τελευταίες στιγμές που τον είδε, λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του, καθώς και το πώς πληροφορήθηκε το δυσάρεστο γεγονός.

«Τελευταία φορά τον είδαμε την Κυριακή στις 7 του μήνα, μίλησε με τον άνδρα μου για τον καιρό αλλά επειδή ήταν κλειστό παιδί, δεν ήθελε πολύ κουβέντα. Ήταν έτοιμος να πάει Θεσσαλονίκη τώρα τα Χριστούγεννα, είχε βγάλει και εισιτήριο. Εμένα μου τηλεφώνησε η μητέρα του Κυριακή βράδυ που επέστρεφα από μία εκδρομή και με ενημέρωσε ότι κάτι έχει συμβεί. Μπορεί να έφυγε και μεσημέρι».

Με αγωνία και φόβο για την τύχη του 33χρονου, περιγράφει την εικόνα που αντίκρισαν στο διαμέρισμα όταν μπήκαν μέσα μαζί με τη μητέρα του. Τίποτα δεν έδειχνε ότι είχε φύγει οικειοθελώς.

«Πάνω στο κρεβάτι του είχε το λάπτοπ και τα βιβλία του, διάβαζε πάρα πολύ, είχε αφήσει το πορτοφόλι του με τις κάρτες και την ταυτότητά του, την οποία πήρε η μαμά του. Είχε αφήσει και το πλυντήριο ρούχων ανοιχτό. Το κλείσαμε εμείς. Διάβαζε πολύ, δεν έβγαινε, δεν είχε κάποια φίλη να έρχεται εδώ μαζί του στο διαμέρισμα. Έπαιρνε την τσαντούλα του και πήγαινε σε ένα καφέ στο λιμάνι για διάβασμα».

