Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»

Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου αγνοουμένου γιατρού

Newsbomb

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»
neakriti.gr
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού όπου διέμενε ο αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά της Κρήτης από τους λίγους ανθρώπους που τον έβλεπαν σχεδόν καθημερινά και γνώριζαν τον τρόπο ζωής και τις μετακινήσεις του μιλά στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με λόγια σεβασμού και θαυμασμού για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του.

«Έμενε στο σπίτι μου το παιδί. Ήταν πάρα πολύ καλός γιατρός, ωτορινολαρυγγολόγος, στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, τον αγαπούσαν όλοι, εξυπηρετούσε τους ασθενείς με ευγένεια και αγάπη».

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση αναφέρεται στις πρώτες ενέργειες της οικογένειας μόλις έγινε γνωστή η εξαφάνισή του.

Η ίδια προσπαθεί να ανακαλέσει τις τελευταίες στιγμές που τον είδε, λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του, καθώς και το πώς πληροφορήθηκε το δυσάρεστο γεγονός.

«Τελευταία φορά τον είδαμε την Κυριακή στις 7 του μήνα, μίλησε με τον άνδρα μου για τον καιρό αλλά επειδή ήταν κλειστό παιδί, δεν ήθελε πολύ κουβέντα. Ήταν έτοιμος να πάει Θεσσαλονίκη τώρα τα Χριστούγεννα, είχε βγάλει και εισιτήριο. Εμένα μου τηλεφώνησε η μητέρα του Κυριακή βράδυ που επέστρεφα από μία εκδρομή και με ενημέρωσε ότι κάτι έχει συμβεί. Μπορεί να έφυγε και μεσημέρι».

Με αγωνία και φόβο για την τύχη του 33χρονου, περιγράφει την εικόνα που αντίκρισαν στο διαμέρισμα όταν μπήκαν μέσα μαζί με τη μητέρα του. Τίποτα δεν έδειχνε ότι είχε φύγει οικειοθελώς.

«Πάνω στο κρεβάτι του είχε το λάπτοπ και τα βιβλία του, διάβαζε πάρα πολύ, είχε αφήσει το πορτοφόλι του με τις κάρτες και την ταυτότητά του, την οποία πήρε η μαμά του. Είχε αφήσει και το πλυντήριο ρούχων ανοιχτό. Το κλείσαμε εμείς. Διάβαζε πολύ, δεν έβγαινε, δεν είχε κάποια φίλη να έρχεται εδώ μαζί του στο διαμέρισμα. Έπαιρνε την τσαντούλα του και πήγαινε σε ένα καφέ στο λιμάνι για διάβασμα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:10LIFESTYLE

Βασίλης Καρράς: Δεν μπορώ να ακούω τα τραγούδια του, εξομολογήθηκε ο αδερφός του

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανίδα μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις», λέει η οικογένεια της

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα αρχεία στο «φως» - Στη δημοσιότητα φωτογραφίες με Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Νταϊάνα Ρος - Γιατί αφαιρέθηκαν λογοκριμένες πληροφορίες

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

08:38ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Τίμπεργουλβς «δάγκωσαν» τους Πρωταθλητές, Θάντερ – Όλα τα αποτελέσματα

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: «Αυτοκίνητο την παρέσυρε και τη σκότωσε»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Ένα Casio αφιερωμένο στην πρώτη νίκη της Honda στη Φόρμουλα 1

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

08:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάρτης πληρωμών: Τι ισχύει για για αγρότες, συνταξιούχους, ενοικιαστές, φορολογούμενους, ιδιοκτήτες και μισθωτούς το 2026

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές υποδέχονται με χειροκροτήματα στο σχολείο μικρό ήρωα που ξεπέρασε τον καρκίνο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία σήμερα στο μετρό και σε έξι λεωφορειακές γραμμές

07:55ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το GT50 Concept αποτίνει φόρο τιμής στον εμβληματικό 5κύλινδρο της Audi

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Οι 7 αλλαγές που έρχονται σε δηλώσεις και ελέγχους ακινήτων - Τι είναι το σύστημα ΜΙΔΑ

07:35ΕΘΝΙΚΑ

FDI φρεγάτες Belharra: Τι όπλα θα φέρουν - Η διαφορά του «Κίμωνα» με τις επόμενες και η λεπτομέρεια που θυμίζει το θωρηκτό «Αβέρωφ»

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος του Πούτιν: Συνομιλίες για Ουκρανία με τον γαμπρό του Τραμπ

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτέλεσε φοιτητή με την κατηγορία κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ

07:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Changan: Το Deepal S05 με 5 αστέρια στο Euro NCAP

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα

07:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Γιορτές στην κορυφή θέλει ο Ολυμπιακός | «Ορεκτικό» πριν το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία χήρας υπουργού: Η πρώτη αντίδραση του γιου στην επικοινωνία με το «Φως στο Τούνελ» - «Μου κάνετε φάρσα»

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ σχηματίζουν Δύναμη Ταχείας Επέμβασης 2.500 στρατιωτών, γράφει ισραηλινή ιστοσελίδα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Καταδρομική κλοπή αυτοκινήτου στην Πέτρου Ράλλη μέσα σε 2,5 λεπτά

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Δεκεμβρίου: Τιμάται ο Άγιος της Εκκλησίας που κατασπάραξαν τα λιοντάρια

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη - «Θεωρούσε ότι τον υποτιμούσαν στον νοσοκομείο» λέει ο πατέρας του

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

07:35ΕΘΝΙΚΑ

FDI φρεγάτες Belharra: Τι όπλα θα φέρουν - Η διαφορά του «Κίμωνα» με τις επόμενες και η λεπτομέρεια που θυμίζει το θωρηκτό «Αβέρωφ»

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: «Αυτοκίνητο την παρέσυρε και τη σκότωσε»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα αρχεία στο «φως» - Στη δημοσιότητα φωτογραφίες με Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Νταϊάνα Ρος - Γιατί αφαιρέθηκαν λογοκριμένες πληροφορίες

01:15LIFESTYLE

GNTM: Νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα – Πώς ψήφισαν επιτροπή και κοινό

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: πού σηκώνονται μπάρες και ποιοι δρόμοι κλείνουν - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο τραυματισμός σε φαράγγι της Κρήτης, τα Super Puma από Λήμνο και Ρόδο που δεν έφτασαν ποτέ και ο θάνατος 37χρονου ορειβάτη - ΕΔΕ μετά την τραγωδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ