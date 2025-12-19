Κρήτη: Βράχος- «φονιάς» έπεσε σε δρόμο – Η τύχη απέτρεψε τραγωδία!

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στον παραλιακό δρόμο που συνδέει το Μύρτος με τα Τέρτσα στην Κρήτη, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την οδική ασφάλεια της περιοχής. Ένας όγκος βράχου μεγάλων διαστάσεων αποκολλήθηκε από τα πρανή και κατέληξε στο οδόστρωμα, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το πλάτος της οδού.

