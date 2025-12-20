Αγωνία για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη - «Θεωρούσε ότι τον υποτιμούσαν στον νοσοκομείο»

Η εξαφάνιση του 40χρονου γιατρού Αλέξιου Τσικόπουλου στην Κρήτη από τις 7 Δεκεμβρίου συνεχίζει να κρατά σε αγωνία την οικογένειά του, με τον πατέρα του να μιλά για έναν άνθρωπο που ένιωθε πως τον υποτιμούσαν στο νοσοκομείο και δεν άντεχε την πίεση, ενώ η μητέρα του περιγράφει έναν εξαντλητικό αγώνα αναζήτησης, ευχαριστώντας την Αστυνομία για την έρευνα και προειδοποιώντας για «ψεύτικες ελπίδες» μετά την εμπλοκή ιδιώτη ερευνητή με «κβαντικές μεθόδους».

Ο πατέρας του, Γιώργος Τσικόπουλος, μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» με φωνή που προδίδει την απόγνωση αλλά και την προσπάθεια να κρατηθεί από μια λεπτή κλωστή ελπίδας.

«Δεν θέλω να το δεχτώ»

«Δεν θέλω να πιστεύω το χειρότερο… Μπαίνει στο μυαλό μου, δυστυχώς, αλλά δεν θέλω να το δεχτώ», λέει και περιγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν χαθούν τα ίχνη του γιου του.

«Με πήρε τηλέφωνο την Κυριακή και μου είπε ότι δεν αισθανόταν καλά, ήθελε να πάω να τον βρω. Έκλεισα εισιτήριο και πήγα αλλά όταν έφτασα είχε εξαφανιστεί. Το κινητό του έκλεισε την Κυριακή το βράδυ, στις οκτώ. Άνοιξε ξανά τη Δευτέρα το απόγευμα και μας είπαν ότι τον είδε κάποιος σε ένα χωριό που λέγεται Κυψέλη, είχε πάει να πάρει τσιγάρα. Αυτό ήταν.. Μέχρι την Παρασκευή δούλευε στο νοσοκομείο και την Κυριακή έγινε αυτό».

Ο πατέρας μιλά με περηφάνια για τον γιο του. «Η ξαδέρφη του Αρχιεπισκόπου είχε γράψει ευχαριστήριο για την ποιότητα του αλλά και για το πόσο καλά την περιποιήθηκε όταν είχε κάποιο πρόβλημα. Αυτό πυροδότησε αντιζηλίες μέσα στο περιβάλλον του, ήταν και ευαίσθητος, δεν το άντεξε και έγινε αυτό που έγινε. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι κάποιοι του μίλησαν άσχημα στη δουλειά, ήθελαν να τον μειώσουν», λέει και ξεκαθαρίζει πως πίσω από την εξαφάνιση δεν κρύβεται κάποια πρόσφατη ερωτική απογοήτευση, όπως είπαν.

«Αυτό ήταν κάτι πολύ παλιότερο, όταν ήταν στη Σκιάθο αγροτικός και είχε περιθάλψει τον Γιώργο Παπανδρέου που είχε πέσει στα βράχια. Είχε μια πολύ καλή κοπέλα αλλά μετά χώρισαν οι δρόμοι τους. Αυτή είναι η μοναδική ερωτική απογοήτευση που γνωρίζω εγώ».

Μητέρα: «Μου έλεγε ότι θα τον βρούμε και με κορόιδευε».

Η μητέρα του γιατρού, βρίσκεται στην Κρήτη και συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, συνδράμοντας όπου χρειάζεται. Με εμφανή συγκίνηση, εξήρε στο «Τούνελ» την τεράστια κινητοποίηση και την εξαιρετική δουλειά που, όπως τόνισε, έχει κάνει η Αστυνομία από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τον ιδιώτη ερευνητή που συνελήφθη και ο οποίος ισχυριζόταν ότι μέσω «κβαντικής τεχνολογίας» και χρήσης δορυφόρων είχε εντοπίσει ίχνη του αγνοούμενου γιου της.

«Η αστυνομία ψάχνει εδώ και μέρες με ντρόουν, με σκυλιά, με θερμικές κάμερες να τον εντοπίσει αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Στον ερευνητή δεν έδωσα χρήματα. Θα του έδινα στο τέλος της έρευνας αφού θα είχε ολοκληρώσει τη δουλειά. Συγκεκριμένα θα κατέθετα χρήματα στο ίδρυμά του, ήταν κάτι που δεν με έκανε να σκεφτώ αρνητικά» ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως όλα έχουν κατατεθεί στην Ασφάλεια.

Η ίδια παρέδωσε στον ερευνητή τρίχες του παιδιού, τις οποίες εκείνος ανέλυσε, ισχυριζόμενος στη συνέχεια ότι μπορούσε να εντοπίζει τη θέση του. «Μου έλεγε που είναι και τον κυνηγούσαμε από πίσω. Μαζί πηγαίναμε. Όλη τη Δευτέρα τριγυρνούσαμε και ψάχναμε να τον βρούμε. Εννοείται πως μου έδωσε ελπίδες ..ελπίδες μεγάλες και τώρα έχω πέσει …» δήλωσε με φωνή που λύγισε.

«Η αστυνομία μας είπε να μην ξανά ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα και πλέον συνεργάζομαι μόνο με τους αστυνομικούς. Κάνω και έκκληση σε εθελοντές από όλη την Ελλάδα να συνεργαστούν με την ασφάλεια. Η αστυνομία κάνει αξιοθαύμαστη προσπάθεια και τους αξίζει ένα μπράβο».