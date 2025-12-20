Αγωνία για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη - «Θεωρούσε ότι τον υποτιμούσαν στον νοσοκομείο»

Ο πατέρας του, Γιώργος Τσικόπουλος, μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» με φωνή που προδίδει την απόγνωση αλλά και την προσπάθεια να κρατηθεί από μια λεπτή κλωστή ελπίδας.

Newsbomb

Αγωνία για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη - «Θεωρούσε ότι τον υποτιμούσαν στον νοσοκομείο»
screenshot mega
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εξαφάνιση του 40χρονου γιατρού Αλέξιου Τσικόπουλου στην Κρήτη από τις 7 Δεκεμβρίου συνεχίζει να κρατά σε αγωνία την οικογένειά του, με τον πατέρα του να μιλά για έναν άνθρωπο που ένιωθε πως τον υποτιμούσαν στο νοσοκομείο και δεν άντεχε την πίεση, ενώ η μητέρα του περιγράφει έναν εξαντλητικό αγώνα αναζήτησης, ευχαριστώντας την Αστυνομία για την έρευνα και προειδοποιώντας για «ψεύτικες ελπίδες» μετά την εμπλοκή ιδιώτη ερευνητή με «κβαντικές μεθόδους».

Ο πατέρας του, Γιώργος Τσικόπουλος, μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» με φωνή που προδίδει την απόγνωση αλλά και την προσπάθεια να κρατηθεί από μια λεπτή κλωστή ελπίδας.

«Δεν θέλω να το δεχτώ»

«Δεν θέλω να πιστεύω το χειρότερο… Μπαίνει στο μυαλό μου, δυστυχώς, αλλά δεν θέλω να το δεχτώ», λέει και περιγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν χαθούν τα ίχνη του γιου του.

«Με πήρε τηλέφωνο την Κυριακή και μου είπε ότι δεν αισθανόταν καλά, ήθελε να πάω να τον βρω. Έκλεισα εισιτήριο και πήγα αλλά όταν έφτασα είχε εξαφανιστεί. Το κινητό του έκλεισε την Κυριακή το βράδυ, στις οκτώ. Άνοιξε ξανά τη Δευτέρα το απόγευμα και μας είπαν ότι τον είδε κάποιος σε ένα χωριό που λέγεται Κυψέλη, είχε πάει να πάρει τσιγάρα. Αυτό ήταν.. Μέχρι την Παρασκευή δούλευε στο νοσοκομείο και την Κυριακή έγινε αυτό».

Ο πατέρας μιλά με περηφάνια για τον γιο του. «Η ξαδέρφη του Αρχιεπισκόπου είχε γράψει ευχαριστήριο για την ποιότητα του αλλά και για το πόσο καλά την περιποιήθηκε όταν είχε κάποιο πρόβλημα. Αυτό πυροδότησε αντιζηλίες μέσα στο περιβάλλον του, ήταν και ευαίσθητος, δεν το άντεξε και έγινε αυτό που έγινε. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι κάποιοι του μίλησαν άσχημα στη δουλειά, ήθελαν να τον μειώσουν», λέει και ξεκαθαρίζει πως πίσω από την εξαφάνιση δεν κρύβεται κάποια πρόσφατη ερωτική απογοήτευση, όπως είπαν.

«Αυτό ήταν κάτι πολύ παλιότερο, όταν ήταν στη Σκιάθο αγροτικός και είχε περιθάλψει τον Γιώργο Παπανδρέου που είχε πέσει στα βράχια. Είχε μια πολύ καλή κοπέλα αλλά μετά χώρισαν οι δρόμοι τους. Αυτή είναι η μοναδική ερωτική απογοήτευση που γνωρίζω εγώ».

Μητέρα: «Μου έλεγε ότι θα τον βρούμε και με κορόιδευε».

Η μητέρα του γιατρού, βρίσκεται στην Κρήτη και συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, συνδράμοντας όπου χρειάζεται. Με εμφανή συγκίνηση, εξήρε στο «Τούνελ» την τεράστια κινητοποίηση και την εξαιρετική δουλειά που, όπως τόνισε, έχει κάνει η Αστυνομία από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τον ιδιώτη ερευνητή που συνελήφθη και ο οποίος ισχυριζόταν ότι μέσω «κβαντικής τεχνολογίας» και χρήσης δορυφόρων είχε εντοπίσει ίχνη του αγνοούμενου γιου της.

«Η αστυνομία ψάχνει εδώ και μέρες με ντρόουν, με σκυλιά, με θερμικές κάμερες να τον εντοπίσει αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Στον ερευνητή δεν έδωσα χρήματα. Θα του έδινα στο τέλος της έρευνας αφού θα είχε ολοκληρώσει τη δουλειά. Συγκεκριμένα θα κατέθετα χρήματα στο ίδρυμά του, ήταν κάτι που δεν με έκανε να σκεφτώ αρνητικά» ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως όλα έχουν κατατεθεί στην Ασφάλεια.

Η ίδια παρέδωσε στον ερευνητή τρίχες του παιδιού, τις οποίες εκείνος ανέλυσε, ισχυριζόμενος στη συνέχεια ότι μπορούσε να εντοπίζει τη θέση του. «Μου έλεγε που είναι και τον κυνηγούσαμε από πίσω. Μαζί πηγαίναμε. Όλη τη Δευτέρα τριγυρνούσαμε και ψάχναμε να τον βρούμε. Εννοείται πως μου έδωσε ελπίδες ..ελπίδες μεγάλες και τώρα έχω πέσει …» δήλωσε με φωνή που λύγισε.

«Η αστυνομία μας είπε να μην ξανά ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα και πλέον συνεργάζομαι μόνο με τους αστυνομικούς. Κάνω και έκκληση σε εθελοντές από όλη την Ελλάδα να συνεργαστούν με την ασφάλεια. Η αστυνομία κάνει αξιοθαύμαστη προσπάθεια και τους αξίζει ένα μπράβο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:35ΕΘΝΙΚΑ

FDI φρεγάτες Belharra: Τι όπλα θα φέρουν - Η διαφορά του «Κίμωνα» με τις επόμενες και η λεπτομέρεια που θυμίζει το θωρηκτό «Αβέρωφ»

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος του Πούτιν: Συνομιλίες για Ουκρανία με τον γαμπρό του Τραμπ

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτέλεσε φοιτητή με την κατηγορία κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ

07:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Changan: Το Deepal S05 με 5 αστέρια στο Euro NCAP

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα

07:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Γιορτές στην κορυφή θέλει ο Ολυμπιακός | «Ορεκτικό» πριν το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

07:00LIFESTYLE

Η Άννα Μενενάκου στο Newsbomb.gr: «Το “Ριφιφί” θα μπορούσε να προβληθεί και στο εξωτερικό»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Καταδρομική κλοπή αυτοκινήτου στην Πέτρου Ράλλη μέσα σε 2,5 λεπτά

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΥΔΑΠ: Πόσο ακριβαίνει το νερό από την Πρωτοχρονιά - Ποιοι εξαιρούνται από τις αυξήσεις

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικά κέρδη για Κωνσταντοπούλου λόγω εξεταστικής «βλέπουν» οι δημοσκοπήσεις - Η εικόνα για Τσίπρα, Καρυστιανού

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Από πότε υποχρεωτικά η καταβολή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό - Πόσα χάνουν όσοι το αμελήσουν

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: πού σηκώνονται μπάρες και ποιοι δρόμοι κλείνουν - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη - «Θεωρούσε ότι τον υποτιμούσαν στον νοσοκομείο» λέει ο πατέρας του

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου προς αγρότες: «Υπό διαπραγμάτευση μόνο 4 αιτήματα - Τα περισσότερα τα έχουμε ικανοποιήσει»

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ σχηματίζουν Δύναμη Ταχείας Επέμβασης 2.500 στρατιωτών, γράφει ισραηλινή ιστοσελίδα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Δεκεμβρίου: Τιμάται ο Άγιος της Εκκλησίας που κατασπάραξαν τα λιοντάρια

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξασφαλίσαμε την ανάπτυξη 7500 ανδρών από διάφορες χώρες στην Αϊτή

04:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ξεκίνησαν οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία χήρας υπουργού: Η πρώτη αντίδραση του γιου στην επικοινωνία με το «Φως στο Τούνελ» - «Μου κάνετε φάρσα»

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

01:15LIFESTYLE

GNTM: Νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα – Πώς ψήφισαν επιτροπή και κοινό

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Καταδρομική κλοπή αυτοκινήτου στην Πέτρου Ράλλη μέσα σε 2,5 λεπτά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Δεκεμβρίου: Τιμάται ο Άγιος της Εκκλησίας που κατασπάραξαν τα λιοντάρια

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: πού σηκώνονται μπάρες και ποιοι δρόμοι κλείνουν - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη - «Θεωρούσε ότι τον υποτιμούσαν στον νοσοκομείο» λέει ο πατέρας του

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου προς αγρότες: «Υπό διαπραγμάτευση μόνο 4 αιτήματα - Τα περισσότερα τα έχουμε ικανοποιήσει»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο τραυματισμός σε φαράγγι της Κρήτης, τα Super Puma από Λήμνο και Ρόδο που δεν έφτασαν ποτέ και ο θάνατος 37χρονου ορειβάτη - ΕΔΕ μετά την τραγωδία

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ σχηματίζουν Δύναμη Ταχείας Επέμβασης 2.500 στρατιωτών, γράφει ισραηλινή ιστοσελίδα

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Από πότε υποχρεωτικά η καταβολή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό - Πόσα χάνουν όσοι το αμελήσουν

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικά κέρδη για Κωνσταντοπούλου λόγω εξεταστικής «βλέπουν» οι δημοσκοπήσεις - Η εικόνα για Τσίπρα, Καρυστιανού

07:35ΕΘΝΙΚΑ

FDI φρεγάτες Belharra: Τι όπλα θα φέρουν - Η διαφορά του «Κίμωνα» με τις επόμενες και η λεπτομέρεια που θυμίζει το θωρηκτό «Αβέρωφ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ