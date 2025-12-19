Εξαφάνιση 33χρονου στα Χανιά: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής» - Νέες μαρτυρίες στο φως

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου που εξακολουθεί να αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Δικαστική διάσταση αποκτά από σήμερα η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου καθώς εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρω Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων ο 54χρονος «ερευνητής» για να δικαστεί. Ο 54χρονος κατηγορείται για απάτη καθώς φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την απόγνωση της οικογένειας του 33χρονου υποσχόμενος ότι μπορεί να τον εντοπίσει μέσω δήθεν πρωτοποριακής έρευνας με τη χρήση «κβαντικής τεχνολογίας».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει σχηματισθεί σε βάρος του 54χρονου άνδρα, ο κατηγορούμενος φέρεται να παρουσιάστηκε ως ερευνητής με δραστηριότητα στην Ελβετία στους συγγενείς του αγνοούμενου , υποστηρίζοντας ότι έχει αναπτύξει προσωπική εφεύρεση που συνδυάζει κβαντική τεχνολογία και δορυφορικά συστήματα.

Μάλιστα, ο 54χρονος ζήτησε ως αμοιβή 5.000 ευρώ, που σύμφωνα με τις καταγγελίες, του παραδόθηκε μέσα στην απελπισία της οικογένειας.

Ο κατηγορούμενος, φέρεται να ζήτησε ακόμη και δείγμα DNA του 33χρονου αγνοούμενου και συγκεκριμένα τρίχες του 33χρονου, ισχυριζόμενος ότι είναι απαραίτητο για να «κλειδώσει» το στίγμα του μέσω δορυφόρων.

Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρείχε οδήγησαν τις έρευνες σε άσχετες περιοχές, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο του Αλέξη Τσικόπουλου.

Έρευνα για εμπλοκή του 54χρονου και σε άλλες υποθέσεις

Η Ελληνική Αστυνομία αμέσως μετά τη σύλληψη του 54χρονου ερεύνησε το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαφανίσεων. Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απόπειρας ή και τελεσθείσας απάτης σε βάρος οικογενειών που αναζητούσαν αγνοούμενα πρόσωπα.

Από την έρευνα, ήρθαν στο φως νέας στοιχεία που τον συνδέουν με άλλη εξαφάνιση που είχε επίσης προκαλέσει συζητήσεις. Πρόκειται για την υπόθεση εξαφάνισης 75χρονης στον Αλικιανό Χανίων, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Η υπόθεση είχε εξελιχθεί σε θρίλερ, με κατηγορούμενο έναν ιερέα, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τη γυναίκα και να εξαφάνισε τη σορό της με τη βοήθεια δύο αλλοδαπών υπηκόων Τσεχίας.

Ο54χρονος, κατά τη διάρκεια των τότε ερευνών είχε εμφανιστεί και πάλι ως «ερευνητής», συμμετέχοντας ενεργά στις αναζητήσεις. Σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων είχε προσφερθεί να βοηθήσει χωρίς αμοιβή αλλά στη συνέχεια άρχισε να καθοδηγεί την οικογένεια της ηλικιωμένης ισχυριζόμενος ότι διαθέτει τεχνολογικά μέσα ανώτερα από εκείνα των διωκτικών Αρχών.

Φέρεται να υπέδειξε αγροτεμάχια ως πιθανά σημεία εντοπισμού της γυναίκας, ενώ σε δεύτερο στάδιο επέμεινε ότι κάτω από συγκεκριμένο κτίσμα βρισκόταν η σορός, ζητώντας ακόμη και τη χρήση βαρέων μηχανημάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με καταγγελίες, ισχυριζόταν ότι έχει βεβαιότητα για τη δολοφονία της και ζητούσε και τότε δείγμα DNA, επικαλούμενος φορητή συσκευή εντοπισμού.

Σημειώνεται ότι η επανεμφάνισή του φερόμενου ως ερευνητή στη σημερινή υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με τις Αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη πρακτική και αν από τέτοιες ενέργειες προέκυψε οικονομικό όφελος.

Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονου Αλέξη που παραμένει άφαντος

Στο μεταξύ, οι εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποιούνται για τον εντοπισμό του 33χρονου Αλέξη παραμένουν άκαρπες. Η οικογένεια του αγνοούμενου γιατρού απευθύνει εκ νέου σπαρακτική έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι σχετικό με την υπόθεση, να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ήδη περίπλοκο σκηνικό της υπόθεσης προστίθενται και νέες μαρτυρίες. Όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (18/12) άτομο που γνώριζε τον γιατρό ως ασθενής ισχυρίζεται ότι δύο ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισης, τον είδε στο κέντρο του Ηρακλείου, να κινείται πεζός μαζί με έναν άνδρα αλλοδαπής καταγωγής.

Όπως περιγράφει, αφού ενημερώθηκε από την τηλεόραση για την εξαφάνιση, την επόμενη ημέρα είδε από το παράθυρό του έναν ψηλό άνδρα που αναγνώρισε ως τον γιατρό, ο οποίος φορούσε ανοιχτόχρωμο παντελόνι και μπλε ρούχο, ενώ δίπλα του βρισκόταν ένας κοντόσωμος, αδύνατος άνδρας με σκούρα ρούχα. Οι δύο άνδρες φέρονται να έκαναν σύντομες στάσεις, να αντάλλαξαν λίγα λόγια και να κατευθύνθηκαν προς ανηφορικό σημείο, εικόνα που προκάλεσε την ανησυχία του μάρτυρα και τον οδήγησε να καλέσει την Άμεση Δράση.

Στη μαρτυρία προστίθεται και αναφορά της αδελφής του, η οποία, σύμφωνα με όσα του μετέφερε, φέρεται να είδε τον 33χρονο μία ημέρα μετά την εξαφάνισή του να εισέρχεται σε εκκλησία, να ανάβει κερί, να προσκυνά και να αποχωρεί.

Οι Αρχές αξιολογούν κάθε νέο στοιχείο, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ιδιαίτερα σύνθετη, με την αγωνία της οικογένειας και των οικείων του αγνοούμενου γιατρού να κορυφώνεται όσο τα ίχνη του εξακολουθούν να μην οδηγούν σε οριστικές απαντήσεις.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

