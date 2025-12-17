Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός - Χειροπέδες στον ερευνητή με την «κβαντική τεχνολογία»

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του αυτοαποκαλούμενου επικεφαλής του Ινστιτούτου επιστημονικής έρευνας Ζυρίχης, που ζητούσε χρήματα για να βοηθήσει στις έρευνες

Newsbomb

Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός - Χειροπέδες στον ερευνητή με την «κβαντική τεχνολογία»
neakriti.gr
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ώρα που οι έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη παραμένουν άκαρπες για 10η ημέρα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του αυτοαποκαλούμενου επικεφαλής του Ινστιτούτου επιστημονικής έρευνας Ζυρίχης, που ζητούσε χρήματα για να βοηθήσει στις έρευνες.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι διέθετε μία ειδική τεχνολογία που υποτίθεται ότι βασιζόταν στην κβαντική φυσική και την χρήση δορυφόρων. Ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού, μιλώντας στο κάνει λόγο για απάτη και ψεύτικες υποσχέσεις με στόχο κάποιοι να κερδίσουν χρήματα.

«Ζούμε σε αγωνία μεγάλη. Εκείνος τελικά που μας είπαν χθες και μας ζήτησε και του κόσμου τα λεφτά αποδείχτηκε απατεώνας. Να μην σας πω ότι τον συνέλαβαν κιόλας. Απάτη σκέτη ήταν. Δυστυχώς, όσο περνάνε οι μέρες είναι δύσκολα τα πράγματα», ανέφερε.

Ο αυτοαποκαλούμενος επικεφαλής του Ινστιτούτου επιστημονικής έρευνας Ζυρίχης, προσήχθη από την Αστυνομία για να δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος έλεγε τις προηγούμενες μέρες πως είχε καταφέρει να εντοπίσει τον αγνοούμενο γιατρό στην πόλη των Χανίων. Ο δημιουργός της υπηρεσίας Silver Alert, είχε μεταφέρει στο Mega τα όσα του έλεγε.

Όταν διαπιστώθηκε πως οι ισχυρισμοί του αυτοαποκαλούμενου ερευνητή ήταν έωλοι, αστυνομικοί τού ζήτησαν να τους ακολουθήσει στο τμήμα.

«Πολύ δύσκολα, σκοτάδι. Αυτός μας έλεγε ότι τον βρίσκω εδώ, τον βρίσκω εκεί, πάει εδώ, πάει εκεί. Πιστέψαμε, χαρήκαμε αλλά τελικά τίποτα. Δεν έχομε τίποτα. Αυτός έλεγε δήθεν εδώ, δήθεν εκεί, τους πήγε παντού, τίποτα», λέει ο πατέρας του αγνοούμενου.

Όλα αυτά, την ώρα που οι στενοί συγγενείς του 33χρονου γιατρού αγωνιούν. Παρά τις συνεχείς έρευνες δεν έχει εντοπιστεί ακόμα κανένα σημάδι του.

«Δεν μπορώ να ξέρω τι ειπώθηκε και δεν θέλω να εικάζω. Το Σάββατο ήταν καλά πάντως. Είχε βγει με φίλους του, μιλούσαμε και με τον αδερφό μου και με μένα για το μέλλον, τι θα κάνει στις διακοπές, τι θα κάνει με τη δουλειά του, φυσιολογικά, δεν ξέρω τι μπορεί να μεσολάβησε. Δεν υπήρχε κάτι προσωπικό, όχι», λέει ο αδερφός του.

Ένα 24ωρο μετά από εκείνη την έξοδο, τα ίχνη του 33χρονου χάθηκαν.

«Ήταν ξαφνικό όλο αυτό και εμάς, μας βρήκε απροετοίμαστους, αμέσως τον αναζητήσαμε αλλά δεν… Δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβεται. Ελπίζουμε να υπάρχει κάποιο στοιχείο για να βρεθεί ζωντανός».

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι έρευνες συνεχίστηκαν τόσο στην περιοχή του Αποκόρωνα που εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου με μηχανικό πρόβλημα, όσο και μέσα στα Χανιά.

«Δεν μιλήσαμε καθόλου, Κυριακή όχι. Δεν είχαμε επικοινωνία την Κυριακή, δυστυχώς. Δεν υπάρχει κάτι, δεν ήταν… Ήταν πολύ ξαφνικό όλο αυτό, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι», συμπληρώνει ο αδερφός του.

Οι έρευνες

Ο 33χρονος έμενε στο Ηράκλειο και εργαζόταν στο Βενιζέλειο. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ με τη συμπεριφορά του. Ο αγνοούμενος ΩΡΛ ήταν, σύμφωνα με ασθενείς του, ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Γειτόνισσά του, είχε τύχει πριν από λίγους μήνες να τον επισκεφθεί στο ιατρείο του με το παιδί της.

«Πριν 6 μήνες είχαμε πάει στο νοσοκομείο, στο Βενιζέλειο, ο μικρός είχε ωτίτιδα και πήγαμε και μας καθάρισε τα αυτιά του, τον πρόσεξε πάρα πολύ, με πολλή λεπτομέρεια. Ήταν ήρεμος».

Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, ο 33χρονος είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του ανέφερε πως δεν αισθανόταν καλά. Του ζήτησε μάλιστα να ταξιδέψει στην Κρήτη για να τον συναντήσει. Εκείνος το έκανε, αλλά όταν έφτασε στο Ηράκλειο, ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Όλα δείχνουν πως ο 33χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του, όταν διαπίστωσε το μηχανικό πρόβλημα και συνέχισε με τα πόδια. Κανείς όμως δεν τον είδε εκείνο το βράδυ.

Οι γονείς του αγνοούμενου, που είναι επίσης γιατροί στη Θεσσαλονίκη, φοβούνται ότι πίσω από την εξαφάνιση του γιου τους μπορεί να κρύβονται τα ψυχολογικά προβλήματα που, όπως λένε, αντιμετώπιζε ο γιος τους αλλά και το bullying που είχε δεχθεί από συναδέλφους του.

«Έχουν τα drone, έχουν τα σκυλιά, έχουν την ΕΜΑΚ, παντού ό,τι μπορούν, τώρα δύσκολα. Συνομιλούσε (με μία κοπέλα) ήταν πολύ καλή, φιλική σχέση. Δεν ήταν ερωτική σχέση. Την συνάντησα κιόλας, μου είπε μερικά πράγματα για τον Αλέξη, μου είπε για άλλες κοπέλες που ήξερε. Της τα έλεγε όλα. (…) Για το μπούλινγκ στο νοσοκομείο μάλλον, το υποτιθέμενο, δεν ξέρω αν ήταν πραγματικό, στην φαντασία του, αν ήταν έτσι, ότι τον υπέβλεπαν, ότι του έλεγαν ότι δεν κάνει καλά την δουλειά του αλλά ήταν άριστος», σημειώνει ο πατέρας του.

Οι ώρες για τους γονείς και τον αδερφό του 33χρονου αγνοούμενου περνούν πλέον αργά και βασανιστικά, με τη σύλληψη του αυτοαποκαλούμενου ερευνητή να μετατρέπει κατά διαστήματα τους φόβους τους σε οργή για αυτά που συμβαίνουν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπρους Λι «επέστρεψε» στη Βοσνία - Επανεγκαταστάθηκε το άγαλμά του στην πόλη Μόσταρ

18:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2: Πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας με Ταμπόρδα

18:05ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χριστουγεννιάτικα δώρα: Γιατί τα τοπικά βιβλιοχαρτοπωλεία αξίζουν ξανά την προσοχή μας

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός - Χειροπέδες στον ερευνητή με την «κβαντική τεχνολογία»

18:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2 (ΤΕΛΙΚΟ): Νίκη-πρόκριση στα προημιτελικά

17:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Γκίλφοϊλ για την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης: «Μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ενδέχεται να εντόπισαν τον πλανήτη που γέννησε τη Σελήνη

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αντιμέτωποι με σύλληψη διαδηλωτές που φωνάζουν το σύνθημα «παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα» - Αντίδραση στην τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ

17:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγγυήσεις «μαμούθ» για να μην προφυλακιστούν σύζυγος και αδερφή του αρχηγού του κυκλώματος

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πτήση της AEGEAN Αθήνα – Βαγδάτη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στα κόκκινα «βάφτηκαν» τα Στενά του Ορμούζ - Viral το βίντεο

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει ευρωβουλευτή του έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

17:22ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Autodia: Δυναμική επικοινωνιακή στρατηγική με νέο λογότυπο

17:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ρόλος του ατλαντικού αντικυκλώνα και τα σενάρια για ψύχος στην Ευρώπη

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνη στιγμή σε συναυλία: Τραγουδιστής υπέστη ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνο - Βίντεο

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Γράμμα στην άκρη του κόσμου: Η Ανταρκτική αποκτά το δικό της ταχυδρομείο με βασιλική σφραγίδα

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus, παρά το Brexit - Τι αλλάζει για όσους θέλουν να σπουδάσουν στην Αγγλία

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καβγάς μεταξύ ανηλίκων στο κέντρο της πόλης - «Όλα έγιναν για τα likes», λέει συγγενής της 17χρονης

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή στο κέντρο της πόλης - Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

16:58ΥΓΕΙΑ

Γρίπη ή κορονοϊός; Τα συμπτώματα πού ξεδιαλύνουν το ερώτημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει ευρωβουλευτή του έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus, παρά το Brexit - Τι αλλάζει για όσους θέλουν να σπουδάσουν στην Αγγλία

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνη στιγμή σε συναυλία: Τραγουδιστής υπέστη ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνο - Βίντεο

17:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγγυήσεις «μαμούθ» για να μην προφυλακιστούν σύζυγος και αδερφή του αρχηγού του κυκλώματος

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νεκρός 48χρονος κυνηγός μπροστά στα μάτια του πατέρα του

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να μπείτε στο καβούκι σας!» - Είστε σεξίστρια»: Ριάλιτι για βουλευτές με Κωνσταντόπουλου και Λαζαρίδη στην κατάθεση Μυλωνάκη

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός - Χειροπέδες στον ερευνητή με την «κβαντική τεχνολογία»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ