Χανιά: Τέλος στην αγωνία για άνδρα που είχε χαθεί από τον Πλατανιά – Βρέθηκε μέσα σε υπόγειο

Ο 72χρονος βρέθηκε σε υπόγειο κτηρίου στον Ταυρωνίτη, καλά στην υγεία του

Newsbomb

Χανιά: Τέλος στην αγωνία για άνδρα που είχε χαθεί από τον Πλατανιά – Βρέθηκε μέσα σε υπόγειο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης ενός ηλικιωμένου άνδρα, 72 ετών, από τον Πλατανιά Χανίων, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Πέμπτη (11/12), όταν αποχώρησε από την εργασία του, στην περιοχή του Ταυρωνίτη.

Ο 72χρονος βρέθηκε υγιής το βράδυ της Δευτέρας (15/12) σε υπόγειο κτηρίου στον Ταυρωνίτη, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Άντονι Γκίρι του «General Hospital» σε ηλικία 78 ετών

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen Smart Deals: Γενναίες εκπτώσεις στα ηλεκτρικά ID.3 και ID.4

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του γιου του Νικ - Τα «ίχνη αίματος» που τον πρόδωσαν

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τέλος στην αγωνία για άνδρα που είχε χαθεί από τον Πλατανιά – Βρέθηκε μέσα σε υπόγειο

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν»: Κατάληψη στο 15ο και το 60ό Γυμνάσιο μετά το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων μαθητριών

09:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NCAA: Ο Νεοκλής Αβδάλας αναδείχθηκε Rookie of the Week στην περιφέρειά του

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Operation Thunder»: Διασώθηκαν 30.000 ζώα από δίκτυο παράνομης διακίνησης και λαθρεμπορίας - Η μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία

09:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Άλφα - Παιδική σκηνή: Εορταστικό Πρόγραμμα Παραστάσεων και γιορτινές δράσεις

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Αττική Οδός - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Η κόρη του σκηνοθέτη κατέδωσε τον «επικίνδυνο» αδερφό της - Ο άγριος καυγάς πριν τη δολοφονία και οι 17 προσπάθειες για αποτοξίνωση

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητη η Μπριζίτ Μακρόν για το «βρωμερές σκύλες» - Λυπάμαι, αλλά...

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας η Γραμμή 3 του Μετρό από τον Χολαργό έως και το Αεροδρόμιο

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Σαν Φρανσίσκο: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από απότομο φρενάρισμα τελεφερίκ

08:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες αγροτών θα στραφεί ο κουμπαράς - «Δεν εμφανιζόμαστε σαν δεύτερος Αη Βασίλης»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Η πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα - Ένα φιάσκο με τραγικές συνέπειες

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Η πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα - Ένα φιάσκο με τραγικές συνέπειες

08:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες αγροτών θα στραφεί ο κουμπαράς - «Δεν εμφανιζόμαστε σαν δεύτερος Αη Βασίλης»

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν»: Κατάληψη στο 15ο και το 60ό Γυμνάσιο μετά το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων μαθητριών

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του γιου του Νικ - Τα «ίχνη αίματος» που τον πρόδωσαν

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με «Ωμέγα εμποδιστή» μέχρι την Παρασκευή – Εντυπωσιακή η αλλαγή του καιρού λίγο πριν τα Χριστούγεννα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας η Γραμμή 3 του Μετρό από τον Χολαργό έως και το Αεροδρόμιο

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τρεις συλλήψεις μέσα στο 2025 είχε η 16χρονη - Μαχαίρια, βία και εκβιασμοί

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για τα 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο: Γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός σε αρκετές περιοχές

21:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πιθανή η δημιουργία κόμματος - «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ