Χανιά: Τέλος στην αγωνία για άνδρα που είχε χαθεί από τον Πλατανιά – Βρέθηκε μέσα σε υπόγειο

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης ενός ηλικιωμένου άνδρα, 72 ετών, από τον Πλατανιά Χανίων, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Πέμπτη (11/12), όταν αποχώρησε από την εργασία του, στην περιοχή του Ταυρωνίτη.

Ο 72χρονος βρέθηκε υγιής το βράδυ της Δευτέρας (15/12) σε υπόγειο κτηρίου στον Ταυρωνίτη, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.