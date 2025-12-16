Χανιά: Τέλος στην αγωνία για άνδρα που είχε χαθεί από τον Πλατανιά – Βρέθηκε μέσα σε υπόγειο
Ο 72χρονος βρέθηκε σε υπόγειο κτηρίου στον Ταυρωνίτη, καλά στην υγεία του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης ενός ηλικιωμένου άνδρα, 72 ετών, από τον Πλατανιά Χανίων, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Πέμπτη (11/12), όταν αποχώρησε από την εργασία του, στην περιοχή του Ταυρωνίτη.
Ο 72χρονος βρέθηκε υγιής το βράδυ της Δευτέρας (15/12) σε υπόγειο κτηρίου στον Ταυρωνίτη, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του.
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volkswagen Smart Deals: Γενναίες εκπτώσεις στα ηλεκτρικά ID.3 και ID.4
23:37 ∙ LIFESTYLE
Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ