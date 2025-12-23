Τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ: Ξύπνησε από τεχνητό κώμα τραυματίας αστυνομικός

Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς, που τραυματίστηκαν στην τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ και ήταν σε τεχνητό κώμα, ξύπνησε.

Ο Σκοτ ​​Ντάισον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, βρισκόταν σε ιατρικά προκλητό κώμα και υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση «σχεδόν καθημερινά».

«Η οικογένειά μας θα ήθελε να μοιραστεί ότι ο Σκοτ ​​γίνεται όλο και πιο δυνατός κάθε μέρα και σήμερα ξύπνησε για πρώτη φορά. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για την ανάρρωσή του, αλλά αυτό είναι ένα θετικό σημάδι» προσθέτει η ανακοίνωση και καταλήγει: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το κοινό για την υποστήριξη, τα μηνύματα και τις ευχές που έδειξε στον Σκοτ ​​και την οικογένειά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Οι δράστες της επίθεσης, η οποία σκότωσε 15 άτομα και τραυμάτισε δεκάδες ακόμη, ήταν ο 50χρονος Σατζίντ Άκραμ - ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικούς επί τόπου - και ο 24χρονος γιος του Ναβίτ, ο οποίος κατηγορήθηκε για 59 αδικήματα.

Στην επίθεση τραυματίστηκε επίσης ο δόκιμος αστυφύλακας Τζακ Χίμπερτ, ο οποίος ήταν μόλις τέσσερις μήνες στη θέση όταν πυροβολήθηκε στο κεφάλι και στον ώμο.

Πλέον έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, σύμφωνα με την οικογένειά του.