Αποσύρθηκε ο ουκρανικός στρατός από την πόλη Σιβέρσκ για να προστατεύσει τη ζωή των στρατιωτών του

Κάτοικοι της περιοχής περπατούν μπροστά από ένα σπίτι που καταστράφηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Σίβερσκ, στην περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας, την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023.

Ο ουκρανικός στρατός αποσύρθηκε από την εμπόλεμη πόλη Σιβέρσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η στρατιωτική ηγεσία του Κιέβου, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα εντείνουν την επίθεση τους στο πεδίο της μάχης κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου.

Σε ανακοίνωση του, το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού αναφέρει ότι απέσυρε τους στρατιώτες του για να προστατεύσει τη ζωή τους, προσθέτοντας ότι έχουν προκαλέσει μεγάλες απώλειες στον εχθρό.

«Οι εισβολείς κατάφεραν να προελάσουν λόγω της σημαντικής αριθμητικής τους υπεροχής και την συνεχή πίεση από μικρές ομάδες εφόδου σε δύσκολες καιρικές συνθήκες» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στις 11 Δεκεμβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ είχαν ανακοινώσει την κατάληψη της πόλης Σίβερσκ, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω προελάσεις, όπως είχαν τότε τονίσει, αναφερόμενοι στις μεγάλες περιφερειακές πόλεις Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ, οι οποίες εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Με πληθυσμό περίπου 11.000 πριν από τον πόλεμο και σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το Σλαβιάνσκ, το Σιβέρσκ έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί.

