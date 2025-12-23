Ουκρανία: Ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο - Μπλακ άουτ στη χώρα

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορική επιδρομή εναντίον του Κιέβου, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην ομώνυμη περιφέρειά της, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram, προσθέτοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για την αντιμετώπισή της.

«Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο κ. Τκατσένκο απευθυνόμενος στους πολίτες.

Μπλακ άουτ στη χώρα

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα διακοπές της ηλεκτροδότησης σε περιφέρειες της χώρας έπειτα από ρωσικά πλήγματα στις υποδομές της.

«Η Ρωσία επιτίθεται άλλη μια φορά στις ενεργειακές υποδομές μας. Κατά συνέπεια, άρχισαν έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης σε περιφέρειες της Ουκρανίας», περιλαμβανομένου του Κιέβου και των γύρω περιοχών, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας μέσω του Telegram.

Η ηλεκτρική εταιρεία Ukrenergo ανακοίνωσε «μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» προσθέτοντας πως οι εργασίες αποκατάστασης θα αρχίσουν μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί θύματα.

Η Ρωσία πλήττει σχεδόν κάθε νύκτα την Ουκρανία, στοχοθετώντας ιδιαιτέρως τις ενεργειακές υποδομές, κυρίως το χειμώνα, και προκαλώντας τακτικά θύματα μεταξύ των αμάχων.

