Ζελένσκι: Δεν «βλέπει» χριστουγεννιάτικη εκεχειρία - Κρίσιμες ημερομηνίες 23, 24 και 25 Δεκεμβρίου

Απαισιόδοξος για προσωρινή κατάπαυση του πυρός την περίοδο των Χριστουγέννων εμφανίζεται ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι ο οποίος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα στο πλαίσιο της ενημέρωσης του πληθυσμού, υποστηρίζει πως η Μόσχα απέρριψε τη σχετική πρόταση Γερμανών και Αμερικανών.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τους φόβους του για μαζικές ρωσικές επιθέσεις, με κρίσιμο το προσεχές τριήμερο από αύριο 23 Δεκεμβρίου έως και ανήμερα των Χριστουγέννων, σημειώνοντας πως σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νούμερο ένα ζήτημα ήταν η αεράμυνα για την προστασία των πόλεων, των χωριών και των κοινοτήτων, το διάστημα αυτό, παραδεχόμενος ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς υπάρχει έλλειψη συστημάτων αεράμυνας.

As for the strikes. When the Germans and the Americans proposed a Christmas ceasefire, there was nothing new in the fact that the Russians immediately jumped in and said: no, we do not want anything like that. The problem is that when Russia says there will be no Christmas… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2025

Επίσης, ενημέρωσε ότι επιστρέφει από το Μαϊάμι η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα, ενώ αναφερόμενος στο σχέδιο σημειώνει πως αν και δεν είναι τέλειο, αυτό υπάρχει, και περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας - μεταξύ Ουκρανίας, Ευρωπαίων και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ένα ξεχωριστό έγγραφο μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον παρέχει διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας. Είναι σημαντικό ότι έχουν αναπτυχθεί από εμάς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό δείχνει ότι είμαστε πολύ κοντά σε ένα πραγματικό αποτέλεσμα. Αναπτύσσουμε επίσης το πρώτο σχέδιο της συμφωνίας για την ανάκαμψη της Ουκρανίας. Οικονομική στρατηγική. Ο πυρήνας όλων των εγγράφων είναι έτοιμος. Ο βασικός, αναφέρει στην ανάρτησή του και προσθέτει.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε. Και υπάρχουν πράγματα -για αυτά είμαι σίγουρος- που ούτε οι Ρώσοι είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν. Οι Αμερικανοί συνεχίζουν αυτή τη στιγμή τις διαπραγματεύσεις με Ρώσους εκπροσώπους».

