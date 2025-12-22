Υπό ρωσική πολιορκία η Οδησσός: Πυρκαγιά σε δεξαμενές αποθήκευσης ηλιελαίου

Μια σειρά από εντατικές ρωσικές επιδρομές στην Οδησσό, προκάλεσαν χάος στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και σημαντικό λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο τις τελευταίες εβδομάδες, πλήττοντας γέφυρες, λιμάνια και διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση σε χιλιάδες ανθρώπους σε θερμοκρασίες μηδενικές.

«Η Ρωσία προσπαθεί για άλλη μια φορά να περιορίσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα και να μπλοκάρει τις παράκτιες περιοχές μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις επιθέσεις. Πρόσθεσε ότι διέταξε την ταχεία εφαρμογή «προσωρινών λύσεων υποδομής, ώστε οι άνθρωποι να έχουν όλους τους απαραίτητους πόρους».

Η Μόσχα δήλωσε νωρίτερα ότι θα επεκτείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια ως αντίποινα για τη στόχευση των πετρελαιοφόρων της που παραβιάζουν τις κυρώσεις. «Ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός φυτικών ελαίων της Ουκρανίας, ο Allseeds Black Sea, επλήγη από βομβαρδισμό νωρίς το Σάββατο», στο λιμάνι Πιβντένι δήλωσε στο AFP ο διευθυντής εμπορίου της Allseeds, Κορνέλις Βρινς, προσθέτοντας ότι ένας υπάλληλος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν.

‼️In Odesa, tanks storing vegetable oil are on fire — the oil is literally spilling onto the roads



About 30 facilities belonging to Allseeds Black Sea have been damaged, including the company’s largest vegetable oil terminal, from which products were exported to EU countries. pic.twitter.com/XYwc8yD2GG — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Περίπου 30 εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Allseeds Black Sea έχουν υποστεί ζημιές, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου τερματικού σταθμού φυτικού ελαίου της εταιρείας, από τον οποίο εξάγονταν προϊόντα σε χώρες της ΕΕ. «Χιλιάδες τόνοι ηλιέλαιου» χάθηκαν στην επίθεση, η οποία προκάλεσε τη μεγαλύτερη ζημιά στην εταιρεία από την αρχή του πολέμου, δήλωσε ο συνιδρυτής μιας από τις κορυφαίες εταιρείες εμπορίας σπορελαίου της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία, με τον μεγάλο γεωργικό της τομέα, είναι ο κορυφαίος παραγωγός ηλιελαίου στον κόσμο, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, και οι επιθέσεις σε υποδομές εξαγωγών ενδέχεται να διαταράξουν τις αγορές και να εμποδίσουν τα κρατικά έσοδα.

? A Russian missile strike hit the Allseeds vegetable oil terminal in Ukraine’s Odesa region, destroying thousands of tons of sunflower oil.



One employee was killed and two injured. The terminal has already been attacked eight times since the start of the #RussiaUkraineWar. pic.twitter.com/XQKr4HmMs7 — Latifundist.сom (@LatifundistCom) December 22, 2025

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έπληξε ένα ακόμη από τα δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» της Μόσχας που παραβίαζαν τις κυρώσεις στα νερά της Μεσογείου, στην πρώτη της επίθεση σε αυτή τη θάλασσα του σχεδόν τετραετούς πολέμου.Το Κίεβο έπληξε επίσης παρόμοια σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Πούτιν δήλωσε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι η Ρωσία θα επεκτείνει τις επιθέσεις στα ουκρανικά λιμάνια και απείλησε να διακόψει εντελώς την πρόσβασή της στη θάλασσα εάν συνέχιζε τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια.

Οι επιθέσεις σημειώνονται εν μέσω μιας έντονης διπλωματικής δράσης για τον τερματισμό του πολέμου, με Ουκρανούς, Ρώσους και Ευρωπαίους αξιωματούχους να συγκεντρώνονται στο Μαϊάμι για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

