Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον στο μέτωπο

Την ώρα που ο πλανήτης κρατά την αναπνοή του για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, το Κίεβο συνεχίζει τον πόλεμο προπαγάνδας καθώς δημοσίευσε συνομιλίες Ρώσων στρατών, οι οποίοι (όπως ισχυρίζεται) τρώνε ο ένας τον άλλον στο μέτωπο προκειμένου να επιβιώσουν!

Ουκρανικές δυνάμεις αναφέρουν ότι υπέκλεψαν ραδιοεπικοινωνία στην περιοχή της Ζαπορίζια, μια από τις πιο στρατηγικές ζώνες του πολέμου, καθώς ελέγχει την πρόσβαση στη Θάλασσα του Αζόφ και συνδέει τη Ρωσία με άλλα κατεχόμενα εδάφη. Εκεί, σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GUR, Ρώσοι στρατιώτες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, ιδιαίτερα εν μέσω του σκληρού χειμώνα.

«Λόγω της έλλειψης τροφίμων, οι κατακτητές ακονίζουν τα μαχαίρια τους και ετοιμάζονται να φάνε τους νεότερους συντρόφους τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η GUR σε ανακοίνωσή της, υιοθετώντας έναν ιδιαίτερα σκληρό τόνο.

Στην ηχογράφηση που δημοσιοποιήθηκε, ένας Ρώσος στρατιώτης φέρεται να λέει: «Θα φάμε ο ένας τον άλλον, εδώ όλα έχουν διαλυθεί. Ήδη ψάχνουμε κάποιον πιο νέο». Σε άλλο σημείο ακούγεται να προσθέτει: «Έχω ακονίσει τα μαχαίρια μου, δεν με νοιάζει ποιον θα κόψω. Θέλω απλώς να φάω, στο διάολο όλοι οι άλλοι».

❗️“We’ll eat each other, it’s all f..d already”, – the occupiers are preparing for the next acts of cannibalism



In a fresh radio interception by GUR – a new series of horror from the positions of Russian troops in Zaporizhzhia.



Αναφορές για «κανονικοποίηση» του φαινομένου

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών υποστηρίζει ότι, όσο βάρβαρο κι αν ακούγεται, τέτοιες πρακτικές τείνουν να γίνουν «κανονικότητα» σε ορισμένες ρωσικές μονάδες.

Μάλιστα, γίνεται αναφορά σε περιστατικό από τον Ιούνιο, όπου ένας τυφεκιοφόρος φέρεται να έτρωγε επί δύο εβδομάδες τη σορό συναδέλφου του, τεμαχίζοντάς την και αποθηκεύοντας κομμάτια της.

Απευθυνόμενη άμεσα στους Ρώσους στρατιώτες, η GUR υπενθύμισε ότι «οι Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμου στην Ουκρανία σιτίζονται τρεις φορές την ημέρα», δίνοντας παράλληλα οδηγίες για το πώς μπορούν να παραδοθούν στις ουκρανικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές αρχές δηλώνουν ότι κατασκευάζονται νέα χαρακώματα και αμυντικές γραμμές στη Ζαπορίζια, με στόχο να ανακοπεί οποιαδήποτε νέα προέλαση των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντένις Σμιχάλ δήλωσε ότι οι οχυρώσεις «συνεχίζουν να κατασκευάζονται και να ενισχύονται».

Παράλληλα, ουκρανικά drones κατέγραψαν εικόνες που δείχνουν ρωσικά άρματα μάχης να χρησιμοποιούν μεταλλικά θαλάσσια κοντέινερ ως αυτοσχέδια θωράκιση.

Σε ένα από τα βίντεο, άρμα μάχης φαίνεται να περιπολεί με κοντέινερ τοποθετημένο πάνω του, ενώ σε άλλο πλάνο ένα άρμα σέρνει δεύτερο κοντέινερ σε χωράφι, κάτι που, σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιώτες, γίνεται για «στρατιωτικούς σκοπούς».

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα και εντάσσονται στο πλαίσιο ενός σκληρού πολέμου πληροφόρησης και προπαγάνδας που συνοδεύει τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Ωστόσο, αποτυπώνουν τη σφοδρότητα και την ένταση ενός πολέμου που απέχει όλο και περισσότερο από οποιαδήποτε προοπτική ειρήνευσης.