Ρωσική επίθεση με drones στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί, εκ των οποίων παιδί τεσσάρων ετών

Μαζική επίθεση με drones και πυραύλους κατά ουκρανικών πόλεων εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία, με τρία άτομα, εκ των οποίων και ένα κορίτσι τεσσάρων ετών, να χάνουν τη ζωή τους.

Η θανατηφόρα επίθεση σημειώθηκε στο κεντρικό τμήμα της χώρας, στην περιοχή Ζιτόμιρ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Βιτάλι Μπουνέτσκο.

«Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί πάλεψαν για τη ζωή της, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να τη σώσουν», δήλωσε.

Ζελένσκι: «Στη φύση» της Μόσχας οι επιθέσεις τα Χριστούγεννα

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Μόσχα εξαπέλυσε περισσότερα από 650 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της χώρας του.

Since last night, Russia has been carrying out a massive attack on Ukraine – primarily targeting our energy sector and civilian infrastructure, essentially the entire infrastructure of daily life. Over 650 drones have already been launched, a significant number of them “shaheds.”… pic.twitter.com/mbmt2nFyDT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2025

Οι τελευταίες ρωσικές επιθέσεις έρχονται μετά την δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι είναι «στη φύση» της Ρωσίας να «πραγματοποιεί μαζικές επιθέσεις» κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων - «ειδικά στις 23, 24 και 25 Δεκεμβρίου».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία «αποφεύγει σκόπιμα» τις εκκλήσεις για εκεχειρία τα Χριστούγεννα από διεθνείς παράγοντες, όπως η Γερμανία και οι ΗΠΑ.

Την ημέρα των Χριστουγέννων πέρυσι, η Ρωσία εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση με πυραύλους και drones κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας - μια κίνηση που ο Ζελένσκι χαρακτήρισε ως «συνειδητή επιλογή».

Η Ουκρανία χρησιμοποιούσε παραδοσιακά το Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο χρησιμοποιεί και η Ρωσία, σύμφωνα με το οποίο τα Χριστούγεννα γιορτάζονται στις 7 Ιανουαρίου. Από το 2023, όμως, άρχισε να γιορτάζει τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου.

Απογειώθηκαν πολεμικά αεροσκάφη στην Πολωνία

«Πολωνικά και συμμαχικά» αεροσκάφη απογειώθηκαν μετά τις νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές.

Η Πολωνική Επιχειρησιακή Διοίκηση ανέφερε ότι τα μαχητικά της αεροσκάφη έχουν αναπτυχθεί για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της χώρας, σε μια «προληπτική» αποστολή.

Πρόσθεσε ότι τόσο τα συστήματα αεράμυνας εδάφους όσο και τα ραντάρ έχουν επίσης τεθεί σε ετοιμότητα για δράση.

«Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση... οι στρατιωτικοί πόροι παραμένουν σε ετοιμότητα για άμεση αντίδραση», προσθέτει σε δήλωση στο X.

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku zaprzestaniem uderzeń lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.



Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do… pic.twitter.com/KvfNw3TPxd — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 25, 2024

Διαβάστε επίσης