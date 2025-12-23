Euroleague: Δεύτερη σερί νίκη για Ντουμπάι

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα των Εμιράτων υποχρέωσε τους Ιταλούς στην ένατη ήττα τους στη διοργάνωση και τους έπιασε στην κατάταξη, μένοντας αμφότερες μία… ανάσα από τη δεκάδα.

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς στηρίχθηκε σε ένα εξαιρετικό επιθετικό τετράγωνο, με τους Σάμι Μπέικον (25 πόντοι), Μακίνλεϊ Ράιτ (19 πόντοι), Μφιόντου Καμπενγκέλε (17 πόντοι) και Νεμάνια Πετρούσεβ (13 πόντοι) να ηγούνται της προσπάθειας και να οδηγούν την Ντουμπάι στην επιτυχία.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά από την πρώτη περίοδο, με τον Καμπενγκέλε να κυριαρχεί κοντάστο καλάθι, σημειώνοντας 10 πόντους και μαζεύοντας 4 ριμπάουντ, ενώ Πετρούσεβ και Μπέικον πρόσθεσαν από 6 πόντους έκαστος. Ο Ράιτ, μοιράζοντας 5 ασίστ, έδωσε ρυθμό στην επίθεση και η Ντουμπάι έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (31-20).

Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι προχώρησαν σε αλλαγές στην πεντάδα, με τον Μπέικον να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίθεση. Η Αρμάνι, ωστόσο, αντέδρασε με μπροστάρηδες τους Νίμπο και Γκούντουριτς, μειώνοντας τη διαφορά μέχρι το 44-42. Η επιστροφή της βασικής πεντάδας της Ντουμπάι έφερε ξανά τον έλεγχο του αγώνα, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 56-49.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γκόλεματς παρέταξε ταυτόχρονα την επιθετική του τετράδα, με Ράιτ, Μπέικον, Πετρούσεβ και Καμπενγκέλε να δημιουργούν συνεχείς απειλές. Παρά την αντεπίθεση της Αρμάνι στην τρίτη περίοδο (επιμέρους 16-22), οι γηπεδούχοι διατήρησαν την ψυχραιμία και την παραγωγικότητά τους. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ράιτ πέτυχε κρίσιμους πόντους, «σφραγίζοντας» τη νίκη και διαμορφώνοντας το τελικό 99-92.

Για την Αρμάνι Μιλάνο ξεχώρισαν οι Τζος Νίμπο και Σέιβον Σιλντς, που σημείωσαν 15 και 14 πόντους αντίστοιχα, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 56-49, 72-71, 99-92

Διαβάστε επίσης