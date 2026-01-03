Παναθηναϊκός AKTOR: Θλάση ο Μήτογλου, άρχισε θεραπείες
Πρόβλημα προέκυψε στην προπόνηση των «πράσινων» με τον διεθνή φόργουορντ να ταλαιπωρείται από θλάση και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό και την επόμενη μέρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Πριν την προπόνηση των «πράσινων». Εκεί, προέκυψε νέο πρόβλημα για το «τριφύλλι».
Ο Ντίνος Μήτογλου υπέστη θλάση οπίσθιων μηριαίων στο δεξί πόδι και αμέσως άρχισε θεραπευτική αγωγή. Η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά. Χάνει σίγουρα το ματς με την Καρδίτσα για την GBL και ακολουθεί διαβολοβδομάδα στην Euroleague με Αρμάνι Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια στο Telekom Center Athens.
