Παναθηναϊκός AKTOR: Θλάση ο Μήτογλου, άρχισε θεραπείες

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό και την επόμενη μέρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Πριν την προπόνηση των «πράσινων». Εκεί, προέκυψε νέο πρόβλημα για το «τριφύλλι».

Ο Ντίνος Μήτογλου υπέστη θλάση οπίσθιων μηριαίων στο δεξί πόδι και αμέσως άρχισε θεραπευτική αγωγή. Η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά. Χάνει σίγουρα το ματς με την Καρδίτσα για την GBL και ακολουθεί διαβολοβδομάδα στην Euroleague με Αρμάνι Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια στο Telekom Center Athens.