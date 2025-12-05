Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών στον οδηγό νταλίκας που πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών-Θεσσαλονίκης

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε ο 62χρονος οδηγός της νταλίκας που το πρωί εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, διανύοντας απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων, από τα διόδια των Μαλγάρων μέχρι τον κόμβο Κλειδιού, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ, ημερησίως. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Απολογούμενος ο οδηγός, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, απέδωσε την ενέργειά του σε λάθος και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε. «Λυπάμαι πολύ, έχω μεγάλη πείρα σαν οδηγός. Νιώθω ντροπή για το λάθος μου. Μπερδεύτηκα κι έγινε» ανέφερε, τονίζοντας ότι τον παραπλάνησε η πορεία προπορευόμενου λεωφορείου. Λόγω των αγροτικών μπλόκων στα διόδια, όπως ανέφερε, πίστευε ότι κινούνταν σε παρακαμπτήριο δρόμο. «Κατάλαβα ότι πήγαινα ανάποδα και γι' αυτό χαμήλωσα ταχύτητα. Πήγαινα με 5 - 10 χλμ./ώρα, εκείνη την ώρα δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 62χρονος διήνυσε ανάποδα την επίμαχη απόσταση κινούμενος -μάλιστα- στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Μετέφερε πλέγματα περιφράξεων και είχε ξεκινήσει από την βουλγαρική πόλη Σαντάνσκι με προορισμό την Αθήνα.

