Θεσσαλονίκη: Νταλίκα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Συνελήφθη ο οδηγός
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λαχτάρισαν το πρωί οδηγοί στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, καθώς είδαν νταλίκα να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το όχημα κινήθηκε ανάποδα στο τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ των διοδίων Μαλγάρων και του κόμβου Κλειδιού, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε.
Ο οδηγός, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, συνελήφθη, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.
Δεν αναφέρθηκε κάποια σύγκρουση με άλλο όχημα και προς το παρόν παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες η νταλίκα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:19 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα - Πότε ξεκινά η εφαρμογή του
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Κίνα δείχνει το δρόμο και στα ηλεκτρικά φορτηγά
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ