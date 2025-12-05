Χίος: Δραματική διάσωση μητέρας και γιου από φλεγόμενο σπίτι - Δείτε βίντεο

Μητέρα και γιος είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, αλλά η ζωή τους είναι εκτός κινδύνου

Newsbomb

Χίος: Δραματική διάσωση μητέρας και γιου από φλεγόμενο σπίτι - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυρκαγιά ξέσπασε σε σπίτι στον Άγιο Γεώργιο Συκούση στη Χίο, με αποτέλεσμα μια 53χρονη μητέρα και ο 24χρονος γιος της να εγκλωβιστούν στο μπαλκόνι λόγω των πυκνών καπνών.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και απεγκλώβισε τους δύο ένοικους με επιτυχία και ασφάλεια. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.

Δείτε βίντεο:

Μητέρα και γιος είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, αλλά η ζωή τους είναι εκτός κινδύνου. Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα και δεν επεκτάθηκε σε υπόλοιπες κατοικίες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:32ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για κακοκαιρία Byron: Συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά - Στο Αιγαίο μετατοπίστηκε η «ζώνη» καταιγίδων

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν δρόμοι σε όλη την Αττική - Βίντεο πολιτών στα social media

09:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Διεθνές ρεζιλίκι με ευθύνη Αγγελόπουλων» για το πλημμυρισμένο ΣΕΦ - Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νεότερη ενημέρωση - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη μετράει αντίστροφα για την «ημέρα μηδέν» - Πότε θα τελειώσει το νερό και θα στερέψουν οι βρύσες

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νταλίκα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Αθηνών – Θεσσαλονίκης

09:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Όσο και να βρέξει θα αγωνιστούμε, έχουμε φροντίσει για την ασφάλεια των φιλάθλων»

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Δραματική διάσωση μητέρας και γιου από φλεγόμενο σπίτι - Δείτε βίντεο

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ζητούν δεσμεύσεις και προαναγγέλουν δυναμικότερες κινητοποιήσεις

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: «Το “πρέπει να έρθεις” δεν επιτρέπεται» - Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Στα χέρια της αστυνομίας το Fabergé των 19.000 δολαρίων που είχε.καταπιεί 32χρονος κλέφτης- «Το ανακτήσαμε με... φυσικό τρόπο»

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες και στη Φοινικούντα: Υπερχείλισε ποτάμι - Παρασύρθηκε τροχόσπιτο - Κλειστοί δρόμοι από κατολισθήσεις

08:33LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκαλύπτει για τη «γυναίκα της ζωής του» Αλεξάνδρα Νίκα

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Η Κοπεγχάγη πληρώνει τους τουρίστες για τις «καλές πράξεις» τους

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα - Πότε ξεκινά η εφαρμογή του

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου: Χριστουγεννιάτικο «δώρο» - Νωρίτερα οι πληρωμές

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Παντρεύτηκε για τέταρτη φορά η «Σαμάνθα» του Sex And The City - Η μυστική τελετή στο Λονδίνο

08:02WHAT THE FACT

Ασυνήθιστη διάσωση: Έδωσε το «φιλί της ζωής» στο φίδι που υπέστη ηλεκτροπληξία - Viral βίντεο

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα δείχνει το δρόμο και στα ηλεκτρικά φορτηγά

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στη Νέα Πέραμο: «Λίμνη» κάτω από την παλαιά Εθνική Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: «Το “πρέπει να έρθεις” δεν επιτρέπεται» - Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νεότερη ενημέρωση - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron - Live η πορεία της: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Οι «κόκκινες» περιοχές

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

09:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Διεθνές ρεζιλίκι με ευθύνη Αγγελόπουλων» για το πλημμυρισμένο ΣΕΦ - Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Έφυγαν τρέχοντας, «ομάδες», αυτή η μάστιγα, «κάηκε» ο Λοβέρδος για τον ανασχηματισμό, η αγωνία για το Ταμείο, αγώνας δρόμου από τις τράπεζες, οι κατασκευαστές που φορτώνουν ρευστότητα και το στοίχημα των εκταμιεύσεων

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα και Μέγαρα – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στη Νέα Πέραμο: «Λίμνη» κάτω από την παλαιά Εθνική Οδό

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής – Πού υπάρχουν προβλήματα

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες και στη Φοινικούντα: Υπερχείλισε ποτάμι - Παρασύρθηκε τροχόσπιτο - Κλειστοί δρόμοι από κατολισθήσεις

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου: Χριστουγεννιάτικο «δώρο» - Νωρίτερα οι πληρωμές

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ζητούν δεσμεύσεις και προαναγγέλουν δυναμικότερες κινητοποιήσεις

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

07:52ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» Βελγίου - Κομισιόν για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια - «Δεν διακυβεύεται μόνο το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά και της ΕΕ»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη μετράει αντίστροφα για την «ημέρα μηδέν» - Πότε θα τελειώσει το νερό και θα στερέψουν οι βρύσες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ