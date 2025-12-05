Χίος: Δραματική διάσωση μητέρας και γιου από φλεγόμενο σπίτι - Δείτε βίντεο
Μητέρα και γιος είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, αλλά η ζωή τους είναι εκτός κινδύνου
Πυρκαγιά ξέσπασε σε σπίτι στον Άγιο Γεώργιο Συκούση στη Χίο, με αποτέλεσμα μια 53χρονη μητέρα και ο 24χρονος γιος της να εγκλωβιστούν στο μπαλκόνι λόγω των πυκνών καπνών.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και απεγκλώβισε τους δύο ένοικους με επιτυχία και ασφάλεια. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.
Δείτε βίντεο:
Μητέρα και γιος είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, αλλά η ζωή τους είναι εκτός κινδύνου. Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα και δεν επεκτάθηκε σε υπόλοιπες κατοικίες.
