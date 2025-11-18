Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα φορτηγού με ΙΧ - «Η νταλίκα ήρθε με φόρα», λέει συγγενής

Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν μια ολιγόλεπτη στάση λόγω μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου ενός ζευγαριού κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο. Λίγο πριν φτάσουν στον φούρνο όπου εργάζονταν, το όχημά τους ακινητοποιήθηκε, με τον 47χρονο οδηγό να βγαίνει για να το μετακινήσει από τον δρόμο. Εκείνη τη στιγμή διερχόμενο φορτηγό τούς εμβόλισε.

Συγγενής του τραυματία περιέγραψε στο Mega ότι ο οδηγός του φορτηγού χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα τον 47χρονο και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντάς τον αβοήθητο. Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, σε παράδρομο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

«Δούλευαν μαζί εδώ στον φούρνο, έπαθε βλάβη το αυτοκίνητο απέναντι στον δρόμο, κατέβηκε ο οδηγός για να το βγάλουν από τον δρόμο να το βάλουν μέσα… Έρχεται η νταλίκα με φορά, παραμαζεύει τον γαμπρό μου, τον οδηγό, τον ρίχνει κάτω και μέχρι να σηκωθούν οι άλλοι, αυτός έφυγε. Ο γαμπρός έχει σπάσει και τα δυο τα ποδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Οι μαρτυρίες συγκλίνουν ότι το φορτηγό κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Ο 47χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στη λεκάνη και στα πόδια, υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που εγκατέλειψε τα θύματα.