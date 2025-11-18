Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το τροχαίο με την παράσυρση ζευγαριού από νταλίκα – Πολυτραυματίας ο 47χρονος
Το ζευγάρι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, περίπου στις 07:00, σε παράδρομο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα προς Καβάλα, στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ.
Ο 47χρονος, υπήκοος Αλβανίας, με τη γυναίκα του μόλις είχαν σχολάσει από το φούρνο στον οποίο εργάζονται. Όταν πήγαν να φύγουν, διαπίστωσαν ότι το όχημα έχει μηχανική βλάβη. Βγήκαν να το σπρώξουν και εκείνη τη στιγμή πέρασε η νταλίκα και τους παρέσυρε, όπως μεταδίδει το thestival.gr.
Τραυματίστηκαν και οι δύο άνθρωποι, με την κατάσταση του 47χρονου να κρίνεται ως σοβαρότερη. Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
