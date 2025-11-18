Θεσσαλονίκη: Οδηγός νταλίκας παρέσυρε ζευγάρι και το εγκατέλειψε

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε παράδρομο στο 7ο χιλιόμετρο του δρόμου Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα προς Καβάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε έναν άνδρα ο οποίος ήταν πεζός καθώς είχε ακινητοποιηθεί το όχημά του λόγω μηχανικής βλάβης ενώ στο όχημα βρισκόταν και η σύζυγός του.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίο και αναζητείται από τις Αρχές.