Ηράκλειο: Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στον ΒΟΑΚ – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (2/12) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, αμέσως μετά το «Arena», με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα – τρία από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό και ένα από τον 4ο στη ΒΙ.ΠΕ. – με συνολικά 12 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση και την πλήρη ασφάλιση του οχήματος.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στο ψυγείο του φορτηγού, το οποίο μετέφερε κηπευτικά και είχε προορισμό το λιμάνι, ενώ ο οδηγός αντέδρασε άμεσα: αποσύνδεσε τον τράκτορα και τον απομάκρυνε πριν προλάβουν οι φλόγες να επεκταθούν, αποτρέποντας έτσι μια πολύ πιο σοβαρή εξέλιξη.

Χάρη στην ταχεία επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά περιορίστηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.





Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

