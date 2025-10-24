Θεσσαλονίκη: Μηχανή τυλίχτηκε στις φλόγες στην Περιφερειακή
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο ύψος της Τούμπας
Μεγάλο κυκλοφοριακό μπλακ-άουτ και κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής (24/10) μία μηχανή που τυλίχθηκε στις φλόγες.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Grtimes.gr, λίγο πριν τις 7:00 το πρωί στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, μία μηχανή που κινούνταν προς ανατολικά τυλίχτηκε στις φλόγες, στο ύψος του κόμβου της Τούμπας.
Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το δίκυκλο τυλίχτηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο σημείο.
Στο περιστατικό έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί.
