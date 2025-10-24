Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της υπέστη μια 40χρονη στο Κορωπί, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο δράστης, ο οποίος είναι 50 ετών, φέρεται να γρονθοκόπησε στο κεφάλι τη σύντροφό του, με αποτέλεσμα εκείνη να λιποθυμήσει. Τη στιγμή της κακοποίησης της γυναίκας στο σπίτι ήταν παρόντα και τα δύο παιδιά της οικογένειας, 4 ετών και 3,5 μηνών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο από τον ίδιο τον 50χρονο, ο οποίος υποστήριξε ότι, δήθεν, εντόπισε αιμόφυρτη τη σύντροφό του στο σπίτι.

Ωστόσο, δεν έπεισε τους αστυνομικούς, οι οποίοι εντέλει προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 50χρονoς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου όπου και κρατείται, ενώ σχηματίζεται σχετική δικογραφία σε βάρος του.

Ο ίδιος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί το 2023 πάλι για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης.

