Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του 50χρονου άνδρα, ο οποίος είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία

Newsbomb

Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της υπέστη μια 40χρονη στο Κορωπί, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο δράστης, ο οποίος είναι 50 ετών, φέρεται να γρονθοκόπησε στο κεφάλι τη σύντροφό του, με αποτέλεσμα εκείνη να λιποθυμήσει. Τη στιγμή της κακοποίησης της γυναίκας στο σπίτι ήταν παρόντα και τα δύο παιδιά της οικογένειας, 4 ετών και 3,5 μηνών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο από τον ίδιο τον 50χρονο, ο οποίος υποστήριξε ότι, δήθεν, εντόπισε αιμόφυρτη τη σύντροφό του στο σπίτι.

Ωστόσο, δεν έπεισε τους αστυνομικούς, οι οποίοι εντέλει προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 50χρονoς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου όπου και κρατείται, ενώ σχηματίζεται σχετική δικογραφία σε βάρος του.

Ο ίδιος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί το 2023 πάλι για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chevron: «Ανοίγει» ο δρόμος για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, έπεσαν οι υπογραφές

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Δεν θα υποκύψουμε στις ΗΠΑ, οι κυρώσεις μπορεί να προκαλέσουν κάποιες απώλειες»

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ξεκινούν σταδιακά οι πληρωμές – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

07:25LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της στη διαθήκη της

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπόνους έως 354 ευρώ από μειώσεις φόρων - Ποιοι οι δικαιούχοι

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

06:54ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα Γλυπτά δεν Δειπνούν: Η δεοντολογία, η μνήμη και ο σεβασμός απέναντι στα Μάρμαρα του Παρθενώνα

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέρμανση: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα; - Πόσο κοστίζει κάθε λύση

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» παρά τα προβλήματα

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Νέο «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια – Το μυστηριώδες «αλλοίμονο» στη νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

06:36LIFESTYLE

Οι μεγάλες επιστροφές στην TV - Ο Παπαδάκης και οι θρυλικές σειρές

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ισορροπία τρόμου» στον ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηση επιβίωσης από Φάμελλο - Σκληρή γραμμή από Πολάκη

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου σβήνει τις «φωτιές» που άναψε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η καυτή πατάτα σε Δένδια και Χρυσοχοΐδη

06:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φοβάται η Εκκλησία το AI; Συγκρούεται η Τεχνητή Νοημοσύνη με τον Θείο Λόγο; Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας μιλά στο Newsbomb για το εργαλείο «Λόγος-Logos»

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Στόλτενμπεργκ: Τι έγινε όταν η Τουρκία έριξε το ρωσικό αεροσκάφος το 2015 - Οι προσωπικές του σχέσεις με τον Ερντογάν, το καλαμπόκι και το iPad

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέες αιχμές από την ανηψιά του 68χρονου - «Φωτογραφίζει» ως δράστες πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Νέο «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια – Το μυστηριώδες «αλλοίμονο» στη νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

06:36LIFESTYLE

Οι μεγάλες επιστροφές στην TV - Ο Παπαδάκης και οι θρυλικές σειρές

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέες αιχμές από την ανηψιά του 68χρονου - «Φωτογραφίζει» ως δράστες πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον - Βίντεο

07:25LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της στη διαθήκη της

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Στόλτενμπεργκ: Τι έγινε όταν η Τουρκία έριξε το ρωσικό αεροσκάφος το 2015 - Οι προσωπικές του σχέσεις με τον Ερντογάν, το καλαμπόκι και το iPad

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την 28η Οκτωβρίου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ξεκινούν σταδιακά οι πληρωμές – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ