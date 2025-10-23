Κορωπί: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Έστειλε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο από το ξύλο

Στο Κορωπί, στην οδό Αγίου Νεκταρίου 19 και Ευαγγελιστρίας, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία Λιθουανή γυναίκα, γεννημένη το 1985.

Ο δράστης της επιτέθηκε χτυπώντας την με μπουνιές στο κεφάλι, ενώ ταυτόχρονα βρισκόταν στο σπίτι και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας4 ετών και 3,5 μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά η γυναίκα επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης (100) με τον δράστη να αναφέρει πως την είχε βρει «έτσι».

Μάλιστα το μικρότερο παιδί της οικογένειας ανέφερε ότι είδε τον πατέρα να χτυπά τη μητέρα του.

Η οικογενειακή ένταση είχε επαναληφθεί και στο παρελθόν, με τον ίδιο δράστη να έχει συλληφθεί ξανά το2023 για ανάλογα αδικήματα.